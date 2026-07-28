Источники: потенциальными покупателями Omniva считают FedEx или китайские компании
По оценке источников литовского делового издания Verslo žinios, сестринского издания Äripäev, покупателем готовящейся к приватизации Omniva может стать FedEx Corporation, акции которой торгуются в США, или одна из китайских компаний.
В кулуарах возможным покупателем Omniva называют также FedEx, которая в этом году уже приобрела лидера польского рынка.
Foto: Andras Kralla
Вчера DHL Group, принадлежащая немецкой государственной почтовой компании Deutsche Post, сообщила, что покупает логистическую компанию Venipak. Компания принадлежит литовскому предпринимателю и работает в том числе в Эстонии, где конкурирует с Omniva.
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Министерство опубликовало итоговый отчёт спецпроверки, в ходе которой под пристальным вниманием оказалась пятилетняя деятельность Omniva. По словам главы госкомпании Мартти Кулдма, документ должен вселить уверенность потенциального покупателя: приватизацию можно продолжать, и никаких скелетов в шкафу не обнаружено.
Представьте себе прекрасный летний день: после напряженного рабочего дня вы, наконец, оказываетесь на одном из живописных эстонских пляжей. Температура морской воды едва достигает 18 градусов, но вы как закаленный предприниматель знаете, что смелость города берет, и без долгих раздумий бросаетесь в воду.