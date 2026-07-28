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Источники: потенциальными покупателями Omniva считают FedEx или китайские компании

По оценке источников литовского делового издания Verslo žinios, сестринского издания Äripäev, покупателем готовящейся к приватизации Omniva может стать FedEx Corporation, акции которой торгуются в США, или одна из китайских компаний.
В кулуарах возможным покупателем Omniva называют также FedEx, которая в этом году уже приобрела лидера польского рынка.
  • В кулуарах возможным покупателем Omniva называют также FedEx, которая в этом году уже приобрела лидера польского рынка.
  • Foto: Andras Kralla
Вчера DHL Group, принадлежащая немецкой государственной почтовой компании Deutsche Post, сообщила, что покупает логистическую компанию Venipak. Компания принадлежит литовскому предпринимателю и работает в том числе в Эстонии, где конкурирует с Omniva.
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