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Пересмотрели: рост экономики в первом квартале оказался сильнее предыдущих оценок

В начале года экономический рост оказался более чем в два раза быстрее, чем первоначально оценивалось, следует из пересмотренных данных Департамента статистики за первый квартал.
Ухудшение состояния экономики, вызванное войной, оказалось не таким серьезным, как первоначально оценивалось.
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