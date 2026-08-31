Второй квартал принес умеренный рост экономики

Согласно летнему прогнозу Министерства финансов, ВВП Эстонии в этом году вырастет на 2,5%, а долговая нагрузка в условиях сохраняющегося бюджетного дефицита будет увеличиваться значительно быстрее – в среднем почти на 3 процентных пункта в год.
Перспективы экономики Эстонии улучшаются, а в корпоративном секторе становится заметно оживление, отмечает руководитель отдела корпоративных клиентов SEB Сандер Клаос. По его оценке, более благоприятный экономический фон со временем может побудить пока еще осторожных потребителей активнее тратить деньги.
По сравнению с весенним прогнозом Министерство финансов ожидает, что в следующем году дефицит правительственного сектора сократится почти на 200 млн евро, причем значительная часть улучшения связана с Кассой здоровья.
Представьте строительную площадку, где одновременно работают тысячи специалистов. Здесь монтируют оборудование, прокладывают кабели, устанавливают вентиляцию, собирают трубопроводы. Рабочие зоны постоянно меняются, строительная техника занимает пространство, а доступ к нужному участку может быть ограничен. Теперь добавим к этому километры трубопроводов, сотни сварных соединений и жесткий график запуска объекта.