Проект Rail Baltica будет завершен позже обещанного срока
Премьер-министры Эстонии, Латвии и Литвы сообщили, что строительство железнодорожной магистрали Rail Baltica, проходящей через три страны Балтии, будет завершено не позднее 2034 года вместо ранее согласованного 2030 года.
Харьюский уездный суд начал процедуру санации дорожно-строительной компании RTS Infra Eesti. Всего несколько месяцев назад компания заключила по итогам государственного тендера контракт на строительство дороги Соо теэ в волости Саку в рамках проекта Rail Baltica.
Эстония по-прежнему рассчитывает построить свою часть Rail Baltica к 2030 году, однако для соблюдения этого срока может потребоваться больше денег из госбюджета. Правительство пока не готово назвать ни дополнительную сумму, ни окончательные сроки проекта – ясность обещают внести на следующей неделе.
На совместный тендер операторов пассажирских поездов стран Балтии Elron, Vivi и LTG Link по закупке региональных поездов для Rail Baltica к установленному сроку не поступило ни одного предложения, соответствующего требованиям.
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