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Проект Rail Baltica будет завершен позже обещанного срока

Премьер-министры Эстонии, Латвии и Литвы сообщили, что строительство железнодорожной магистрали Rail Baltica, проходящей через три страны Балтии, будет завершено не позднее 2034 года вместо ранее согласованного 2030 года.
Вместо ранее запланированного 2030 года магистраль должна быть завершена не позднее 2034 года. На фото – премьер-министр Эстонии Кристен Михал.
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