Проект Rail Baltica будет завершен позже обещанного срока

Эстония по-прежнему рассчитывает построить свою часть Rail Baltica к 2030 году, однако для соблюдения этого срока может потребоваться больше денег из госбюджета. Правительство пока не готово назвать ни дополнительную сумму, ни окончательные сроки проекта – ясность обещают внести на следующей неделе.