Финский стартап при поддержке Хинрикуса и Тамкиви стал единорогом
Финский стартап Verda, в число инвесторов которого входит инвестиционная компания Таавета Хинрикуса и Стена Тамкиви Skaala, после последнего раунда финансирования получил статус единорога, достигнув рыночной стоимости в 1 млрд долларов.
Инвестор Таавет Хинрикус, входящий в число самых состоятельных людей Эстонии, не раз удачно вкладывался в рискованные проекты и получал солидную прибыль. Сам он не придает большого значения своему состоянию и сосредоточен на поиске новых единорогов.
В среду стартап‑предприниматель и инвестор Таавет Хинрикус вместе с командой заложил краеугольный камень нового здания в принадлежащем ему квартале Крулли. В этом районе он планирует создать крупнейший предпринимательский центр Северной Европы.
До сих пор вне поля зрения эстонских СМИ оставалось исключительное событие: эстонский предприниматель и инвестор Таавет Хинрикус стал совладельцем клуба Portland Trail Blazers, выступающего в НБА – одной из самых престижных баскетбольных лиг мира. Хинрикус входит в группу инвесторов, которая купила клуб за 4,25 млрд долларов.
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