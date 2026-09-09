Тендер на закупку поездов для Rail Baltica провалился
На совместный тендер операторов пассажирских поездов стран Балтии Elron, Vivi и LTG Link по закупке региональных поездов для Rail Baltica к установленному сроку не поступило ни одного предложения, соответствующего требованиям.
Ожидания дорожных строителей на ближайшие полгода остаются скромными. Сохранить объемы работ удается в основном компаниям, связанным с крупным проектом Rail Baltica, рассказала аналитик по конкуренции Инфобанка Äripäev Сигрид Кыйв.
Еще несколько лет назад при покупке или продаже автомобиля в Эстонии было понятно, с чего начинать: все пользовались одной площадкой, и причин искать альтернативы не было. Но теперь ситуация меняется. Автомобиль все чаще можно найти через новые каналы продаж и на сайтах автодилеров, поэтому при его выборе стоит пользоваться несколькими источниками.