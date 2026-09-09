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Тендер на закупку поездов для Rail Baltica провалился

На совместный тендер операторов пассажирских поездов стран Балтии Elron, Vivi и LTG Link по закупке региональных поездов для Rail Baltica к установленному сроку не поступило ни одного предложения, соответствующего требованиям.
В Юлемисте в Таллинне идет строительство железной дороги Rail Baltica, закупить поезда для которой с первой попытки не удалось.
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