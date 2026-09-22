Центробанк не видит оснований для изменения условий жилищных кредитов
Рост кредитования и стоимость заемных средств свидетельствуют о том, что проблем с получением кредитов нет, поэтому у центробанка нет оснований смягчать ограничения на выдачу жилищных кредитов, установленные для коммерческих банков.
Руководитель сферы жилищных кредитов Swedbank Анне Пяргма сравнивает расходы на содержание квартиры в новостройке и на вторичном рынке. Она на наглядном примере показывает, к чему следует быть готовым.
На первый взгляд выбор жилья для молодого человека, поступающего в университет, кажется простым: если денег на покупку собственного жилья нет, приходится арендовать квартиру или поселиться в общежитии.
По словам руководителя BDO Eesti, устойчивость неокажетсякратковременным трендом, она становится все более важной для поддержания конкурентоспособности. Поэтому BDO Eesti все чаще учитывает в своих решениях стандарты ESG, а в реализации этого ей существенно помогает Telia как технический партнер. Решения Telia позволяют BDO обеспечивать безопасность удаленной работы, управлять жизненным циклом устройств и направлять рабочие станции во вторичное использование через Green IT.