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Финны отозвали заявление о банкротстве крупного девелоперского проекта

Принадлежащая финнам компания Alava, недавно подавшая заявление о банкротстве застройщика комплекса Vektor, принадлежащего Triple Net Capital, теперь отозвала его, подтвердили в суде.
Совладелец Triple Net Capital и член правления девелоперской компании Vektor Андрес Урб подтверждает, что компания не находится на грани банкротства и завершение проекта, несмотря на рост налоговой задолженности, идет по плану.
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