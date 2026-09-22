Финны отозвали заявление о банкротстве крупного девелоперского проекта

«Мы с тревогой смотрим, что будет со всей этой сагой»
Суд назначил временного банкротного управляющего компании, построившей новый жилой комплекс Vektor на Пярнуском шоссе в Таллинне. Помимо крупной налоговой задолженности, квартирное товарищество, представляющее жильцов дома, требует от застройщика погасить долг по коммунальным счетам.
Инвестор, выдавший кредит под проект Vektor, на аукционе у судебного исполнителя сам купил часть этого проекта. 21 квартира, в свою очередь, недавно перешла Nordecon, а налоговая задолженность девелоперской компании заметно сократилась.
Представьте строительную площадку, где одновременно работают тысячи специалистов. Здесь монтируют оборудование, прокладывают кабели, устанавливают вентиляцию, собирают трубопроводы. Рабочие зоны постоянно меняются, строительная техника занимает пространство, а доступ к нужному участку может быть ограничен. Теперь добавим к этому километры трубопроводов, сотни сварных соединений и жесткий график запуска объекта.