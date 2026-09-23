Влиятельный финский экономист призвал Эстонию снизить налоги: богатые налогоплательщики переезжают туда, где выгоднее

Председатель правления Wahlroos Capital Бьорн Валроос в самом начале своего выступления на конференции «Äriplaan 2027» предупредил слушателей, что к выступающим с громкими заявлениями стоит относиться осторожно. «Не ждите от меня сейчас громких заявлений. Ждите от выступления логики и разумных аргументов и постарайтесь понять, что происходит», – сказал он.
По его оценке, несмотря на трудные годы, дела у Эстонии идут лучше, чем у Финляндии. По словам Валрооса, ВВП Финляндии на душу населения сейчас находится на том же уровне, что и в 2007 году. «Это 19 лет в среднем нулевого роста. Думаю, это своего рода мировой рекорд», – сказал он, пошутив, что с учетом нынешних спортивных успехов Финляндии мировые рекорды нужно уважать везде, где бы они ни встречались.
Но как Финляндия может считаться самой счастливой страной мира, если, по статистике, ее экономика уже почти два десятилетия топчется на месте? По его мнению, оба утверждения не могут одновременно быть верными. Следовательно, ошибка кроется либо в оценке экономического развития, либо в измерении уровня счастья.
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