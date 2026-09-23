Последний завод E-Piim купила бизнес-семья из ОАЭ

Цена завода по производству сухого молока и сливочного масла в Ярва-Яани, принадлежащего обанкротившейся E-Piim Tootmine, на вторых торгах выросла почти вдвое и заметно превысила даже стартовую цену первоначального несостоявшегося аукциона.
Задолженность перед производителями молока – 26 млн евро
Тартуский уездный суд признал кооператив E-Piim устойчиво неплатежеспособным. По оценке временного банкротного управляющего, роковым для предприятия стало соглашение акционеров о строительстве сырного завода в Пайде, заключенное на заведомо невыгодных условиях.
Еще несколько лет назад при покупке или продаже автомобиля в Эстонии было понятно, с чего начинать: все пользовались одной площадкой, и причин искать альтернативы не было. Но теперь ситуация меняется. Автомобиль все чаще можно найти через новые каналы продаж и на сайтах автодилеров, поэтому при его выборе стоит пользоваться несколькими источниками.