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Последний завод E-Piim купила бизнес-семья из ОАЭ

Завод по производству сухого молока и сливочного масла в Ярва-Яани, принадлежащий обанкротившейся E-Piim Tootmine, приобретет бизнес-семья из ОАЭ, заплатив почти вдвое больше стартовой цены.
Завод по производству сухого молока и сливочного масла в Ярва-Яани продали со второй попытки, цена вдвое превысила стартовую.
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