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Таллинн продает свою долю в Coop Pank

Таллинн намерен выставить на продажу 2,8 миллиона акций Coop Pank и тем самым полностью выйти из капитала банка, сообщается в биржевом сообщении.
Таллинн продает весь свой пакет акций Coop Pank.
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