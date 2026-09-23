Цены на жилье за год выросли на 5,8%, сильнее всего подорожали дома
Индекс цен на жилье во втором квартале 2026 года вырос на 3,5% по сравнению с первым кварталом и на 5,8% по сравнению со вторым кварталом прошлого года. Денежный объем сделок оказался ниже прошлогоднего уровня.
Рост кредитования и стоимость заемных средств свидетельствуют о том, что проблем с получением кредитов нет, поэтому у центробанка нет оснований смягчать ограничения на выдачу жилищных кредитов, установленные для коммерческих банков.
Тем, кто планирует переезд, по возможности стоит избегать самого активного периода на рынке аренды – с конца июля по сентябрь – и искать подходящее жилье поздней осенью, когда конкуренция между арендаторами ниже, пишет руководитель портала City24.ee Карин Ноппель-Кокеров.
На рынке недвижимости Нарвы происходит поворот, которого не наблюдалось со времени восстановления независимости Эстонии. В третьем по численности населения городе страны после конца 1980-х годов завершено строительство первого нового и современного многоквартирного дома, что знаменует изменения как на рынке, так и в ожиданиях людей. На берегу реки Нарвы, с видом на замок Германа и Ивангородскую крепость, реализуется комплексная застройка под названием Joaoru Residentsid, включающая пять жилых домов.
Представьте строительную площадку, где одновременно работают тысячи специалистов. Здесь монтируют оборудование, прокладывают кабели, устанавливают вентиляцию, собирают трубопроводы. Рабочие зоны постоянно меняются, строительная техника занимает пространство, а доступ к нужному участку может быть ограничен. Теперь добавим к этому километры трубопроводов, сотни сварных соединений и жесткий график запуска объекта.