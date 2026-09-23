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Цены на жилье за год выросли на 5,8%, сильнее всего подорожали дома

Индекс цен на жилье во втором квартале 2026 года вырос на 3,5% по сравнению с первым кварталом и на 5,8% по сравнению со вторым кварталом прошлого года. Денежный объем сделок оказался ниже прошлогоднего уровня.
Цены на новые квартиры в Тарту, Пярну и прилегающих к Таллинну районах немного снизились, тогда как в самом Таллинне и других регионах Эстонии слегка выросли.
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