Мерц прибыл в Киев, несмотря на предупреждения России. «От исхода войны зависит и безопасность Германии»

Минувшей ночью один беспилотник со стороны России взял курс на Нарву, а некоторое время спустя другой беспилотник пересек границу Эстонии на юго-востоке страны, из-за чего была запущена система оповещения об угрозе.
Майкол ездил на Ferrari и Lamborghini, но, если нужно выбрать автомобиль, на котором действительно хочется ездить каждый день, он предпочел бы Chevrolet Corvette C8. «Он выглядит, как суперкар, и на нем действительно можно ездить», — такими словами Майкол представляет новую жемчужину своей коллекции.