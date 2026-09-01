Два беспилотника ночью залетели в воздушное пространство Эстонии
Минувшей ночью один беспилотник со стороны России взял курс на Нарву, а некоторое время спустя другой беспилотник пересек границу Эстонии на юго-востоке страны, из-за чего была запущена система оповещения об угрозе.
В понедельник, 8 июня, в Латвии объявили предупреждение о вероятной воздушной угрозе. Позже Национальные вооруженные силы сообщили, что истребитель союзников по НАТО сбил дрон в воздушном пространстве страны, и воздушную тревогу отменили.
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