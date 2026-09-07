RKIK требует через суд вернуть более 68 млн евро. «Мы готовы отчитаться со снайперской точностью»

Бизнес-партнером индийцев, получивших десятки миллионов евро предоплаты за снаряды, оказалась британская компания, принадлежащая австралийцу. Государственный центр оборонных инвестиций (RKIK) подал в суд на обе компании.
Еще несколько лет назад при покупке или продаже автомобиля в Эстонии было понятно, с чего начинать: все пользовались одной площадкой, и причин искать альтернативы не было. Но теперь ситуация меняется. Автомобиль все чаще можно найти через новые каналы продаж и на сайтах автодилеров, поэтому при его выборе стоит пользоваться несколькими источниками.