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airBaltic хочет сократить 500-700 человек

Компания airBaltic заявила, что продолжает реализацию своего нового бизнес-плана, постепенно адаптируя компанию к будущей операционной модели, пишет LSM. Одним из шагов в этом плане является пересмотр численности сотрудников, чтобы убедиться, что структура компании и база затрат соответствуют ее будущим масштабам.
airBaltic хочет сократить 500-700 человек
  • Foto: Alfonso Sacristan M. / Alamy Stock Photo
Согласно текущим прогнозам, изменения могут затронуть от 500 до 700 рабочих мест на базах airBaltic в Риге, Вильнюсе и Таллинне. Точное количество рабочих мест еще не определено и может измениться в процессе. Этот диапазон отражает как продолжающиеся консультации с профсоюзами по возможным решениям по сокращению рабочей нагрузки для пилотов и бортпроводников, так и разработку новых организационных структур для компании в целом. Их планируется определить к середине октября.
Компания заявила, что более подробная информация будет предоставлена ​сотрудникам в октябре. Поскольку индивидуальные решения еще не приняты, пока рано говорить о потенциальном влиянии на отдельные подразделения, функции компании или группы сотрудников.
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