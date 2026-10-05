Назад airBaltic хочет сократить 500-700 человек Компания airBaltic заявила, что продолжает реализацию своего нового бизнес-плана, постепенно адаптируя компанию к будущей операционной модели, пишет LSM. Одним из шагов в этом плане является пересмотр численности сотрудников, чтобы убедиться, что структура компании и база затрат соответствуют ее будущим масштабам.

Согласно текущим прогнозам, изменения могут затронуть от 500 до 700 рабочих мест на базах airBaltic в Риге, Вильнюсе и Таллинне. Точное количество рабочих мест еще не определено и может измениться в процессе. Этот диапазон отражает как продолжающиеся консультации с профсоюзами по возможным решениям по сокращению рабочей нагрузки для пилотов и бортпроводников, так и разработку новых организационных структур для компании в целом. Их планируется определить к середине октября.

Компания заявила, что более подробная информация будет предоставлена ​сотрудникам в октябре. Поскольку индивидуальные решения еще не приняты, пока рано говорить о потенциальном влиянии на отдельные подразделения, функции компании или группы сотрудников.