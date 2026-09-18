Только на своих условиях: Ryanair нацелилась на место airBaltic

Билет на самолет еще не гарантирует, что пассажир действительно улетит и не потеряет деньги – если авиакомпания окажется неплатежеспособной, вернуть стоимость билета бывает сложно даже при наличии туристической страховки. Но есть несколько возможностей свести эти риски к минимуму.
Представьте строительную площадку, где одновременно работают тысячи специалистов. Здесь монтируют оборудование, прокладывают кабели, устанавливают вентиляцию, собирают трубопроводы. Рабочие зоны постоянно меняются, строительная техника занимает пространство, а доступ к нужному участку может быть ограничен. Теперь добавим к этому километры трубопроводов, сотни сварных соединений и жесткий график запуска объекта.