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Миноритарии Olympic рассчитывали на крупный выигрыш, но окончательно проиграли. «Суд сказал свое слово»

Государственный суд поставил точку в споре, длившемся восемь лет, и оставил миноритарных акционеров Olympic ни с чем – они требовали миллионы евро в качестве справедливой компенсации.
Согласно вступившему в силу решению суда, справедливая стоимость Olympic оказалась вдвое ниже той, на которой инвесторы настаивали в ходе многолетнего спора.
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