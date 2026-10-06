Миноритарии Olympic рассчитывали на крупный выигрыш, но окончательно проиграли. «Суд сказал свое слово»

Основа успеха рынка капитала – доверие. Инвесторы способны терпеть коммерческие риски, волатильность рынка и даже убытки, однако действующие правила должны быть понятными, а частная собственность – защищенной. В том числе и в случае ухода компании с биржи, пишет основатель и председатель правления East Capital Group Петер Элам Хоканссон.
«По сути, это означало бы смерть эстонского рынка капитала»
Окружной суд отменил решение уездного, согласно которому приобретатель Olympic должен был выплатить вытесненным миноритарным акционерам справедливую компенсацию в размере нескольких миллионов евро вместе с штрафами.
Инвестиционная компания Армина Кару HansaAssets в прошлом финансовом году получила 23,1 миллиона евро чистой прибыли, в основном за счет финансовых инвестиции. Объем проданных активов составил 49,2 миллиона евро.
По словам руководителя BDO Eesti, устойчивость неокажетсякратковременным трендом, она становится все более важной для поддержания конкурентоспособности. Поэтому BDO Eesti все чаще учитывает в своих решениях стандарты ESG, а в реализации этого ей существенно помогает Telia как технический партнер. Решения Telia позволяют BDO обеспечивать безопасность удаленной работы, управлять жизненным циклом устройств и направлять рабочие станции во вторичное использование через Green IT.