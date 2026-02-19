Мелкие акционеры Olympic, боровшиеся за миллионы евро, потерпели поражение в окружном суде
Окружной суд отменил решение уездного, согласно которому приобретатель Olympic должен был выплатить вытесненным миноритарным акционерам справедливую компенсацию в размере нескольких миллионов евро вместе с штрафами.
Инвестиционная компания Армина Кару HansaAssets в прошлом финансовом году получила 23,1 миллиона евро чистой прибыли, в основном за счет финансовых инвестиции. Объем проданных активов составил 49,2 миллиона евро.
Зарегистрированной в Люксембурге Odyssey Europe Holdco – материнской компании казино-сети Olympic и интернет-казино Olybet – грозит неплатежеспособность, если к концу года компания не сможет рефинансировать облигации на сумму 200 млн евро.
Компания Forus, основными сферами деятельности которой являются недвижимость и услуги безопасности, внимательно следит за устойчивостью своего цифрового присутствия и работы. Большую роль в этом играет вторичное использование оборудования, заодно позволяя контролировать расходы без ущерба для качества.