Деловые ведомости
Подписаться всего за 3.99 €
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,21%318,52
  • OMX Riga0,09%905,13
  • OMX Tallinn0,28%2 081,32
  • OMX Vilnius−0,02%1 411,82
  • S&P 5000,56%6 881,31
  • DOW 300,26%49 662,66
  • Nasdaq 0,78%22 753,64
  • FTSE 1001,23%10 686,18
  • Nikkei 2250,65%57 515,14
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%90,53
  • OMX Baltic0,21%318,52
  • OMX Riga0,09%905,13
  • OMX Tallinn0,28%2 081,32
  • OMX Vilnius−0,02%1 411,82
  • S&P 5000,56%6 881,31
  • DOW 300,26%49 662,66
  • Nasdaq 0,78%22 753,64
  • FTSE 1001,23%10 686,18
  • Nikkei 2250,65%57 515,14
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%90,53
  • 19.02.26, 08:27

Мелкие акционеры Olympic, боровшиеся за миллионы евро, потерпели поражение в окружном суде

Окружной суд отменил решение уездного, согласно которому приобретатель Olympic должен был выплатить вытесненным миноритарным акционерам справедливую компенсацию в размере нескольких миллионов евро вместе с штрафами.
За справедливую цену наряду с крупными институциональными инвесторами борются около 1200 миноритарных акционеров Olympic, у которых выкупили акции по 1,4 евро.
  • За справедливую цену наряду с крупными институциональными инвесторами борются около 1200 миноритарных акционеров Olympic, у которых выкупили акции по 1,4 евро.
  • Foto: Andras Kralla
Если это решение вступит в силу, акционеры, долго добивавшиеся своего, останутся ни с чем и будут вынуждены оплатить судебные издержки другой стороны.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 06.01.26, 14:30
Наследники основателя Olympic заработали на криптовалюте и золоте 100 млн. «Постоянно ощущается напряжение»
Наследники инвестиционного портфеля основателя Olympic Яана Корпусова остались довольны прошлым годом. Теперь они намерены сосредоточиться на ИИ.
Новости
  • 02.01.26, 18:55
Армин Кару продал активов на 50 миллионов и заработал солидную прибыль
Инвестиционная компания Армина Кару HansaAssets в прошлом финансовом году получила 23,1 миллиона евро чистой прибыли, в основном за счет финансовых инвестиции. Объем проданных активов составил 49,2 миллиона евро.
Новости
  • 28.07.25, 12:31
Материнской компании Olympic грозит неплатежеспособность
Зарегистрированной в Люксембурге Odyssey Europe Holdco – материнской компании казино-сети Olympic и интернет-казино Olybet – грозит неплатежеспособность, если к концу года компания не сможет рефинансировать облигации на сумму 200 млн евро.
Новости
  • 12.12.25, 16:39
Литовские СМИ: BaltCap намерен потребовать от Olympic 200 млн евро
«Я председатель совета, я ничего об этом не знаю»
Инвестиционная компания BaltCap, потерявшая миллионы из-за кражи со стороны бывшего руководителя, угрожает подать против Olympic новый и значительно более крупный иск, пишут литовские СМИ.
  • KM
Sisuturundus
  • 02.02.26, 09:17
Forus: сегодня устройства б/у ничем не хуже новых, но значительно выгодней для компании
Компания Forus, основными сферами деятельности которой являются недвижимость и услуги безопасности, внимательно следит за устойчивостью своего цифрового присутствия и работы. Большую роль в этом играет вторичное использование оборудования, заодно позволяя контролировать расходы без ущерба для качества.

Самые читаемые

1
Новости
  • 17.02.26, 14:25
Суд начал банкротное производство крупнейшего производителя сыра в Эстонии
2
Эпицентр
  • 18.02.26, 08:26
Криптокороль выплатил крупнейшие в эстонской истории дивиденды, заплатив налог в 34 млн
дополнено
3
Новости
  • 18.02.26, 06:00
Продавец лекарств потерял миллион евро и пошел ко дну
4
Mнения
  • 18.02.26, 08:41
Российский паспорт как улика
5
Новости
  • 17.02.26, 18:42
Компания с российскими корнями запустила новую телекоммуникационную сеть между Эстонией и Латвией, начав с инцидента
6
ТОП
  • 17.02.26, 10:31
ТОП предприятий общепита. В лидерах – шаурма и Armudu

Последние новости

Новости
  • 19.02.26, 08:44
Срыв переговоров и напряженность на Ближнем Востоке поднимают цены на нефть
Новости
  • 19.02.26, 08:27
Мелкие акционеры Olympic, боровшиеся за миллионы евро, потерпели поражение в окружном суде
“По сути, это означало бы смерть эстонского рынка капитала”
Новости
  • 19.02.26, 06:00
Украинские авторские хот-доги не прижились в Ласнамяэ, популярное кафе прекратит работу
Новости
  • 18.02.26, 18:51
Рост не вовремя, но на полных оборотах: как небольшой завод электроники в Раквере экспортирует на другой конец света
Новости
  • 18.02.26, 17:45
Секрет успеха шестикратной компании-газели — в простоте
ТОП
  • 18.02.26, 17:05
ТОП газелей: компаний с бурным ростом становится все меньше
Новости
  • 18.02.26, 16:25
Суд поставил точку в уголовном деле Репинского
Волости Йыхви придется выплатить почти 30 000 евро
Новости
  • 18.02.26, 15:00
Миноритарии получили контроль в Sunorek

Сейчас в фокусе

Родившийся в Эстонии криптокороль Станислав Кулечов на Web Summit в 2022 году.
Эпицентр
  • 18.02.26, 08:26
Криптокороль выплатил крупнейшие в эстонской истории дивиденды, заплатив налог в 34 млн
дополнено
Офис сейчас без опознавательных знаков. Судя по Google Street View, таблички на нем не было и во времена Interest Medical.
Новости
  • 18.02.26, 06:00
Продавец лекарств потерял миллион евро и пошел ко дну
По мнению топ-менеджера Мариэлль Тойгер, лучшим кофе является известный финский Juhla Mokka.
Эпицентр
  • 18.02.26, 11:15
18 лет, 8 ролей, 13 стран. Эстонка вошла в число самых влиятельных топ-менеджеров Северных стран
Эльконд Либман.
Mнения
  • 18.02.26, 08:41
Российский паспорт как улика
Генеральный директор AS Mass Сийм Кирсипуу (слева) снял стропильный венок с нового здания компании. Рядом – проектный руководитель компании Mapri Ehitus Мадис Рейнлоо.
Новости
  • 18.02.26, 12:26
Семейная компания инвестирует 7 млн евро в строительство «умного» склада
Компания E-Piim Tootmine, управляющая заводом по производству E-Piim в Пайде, на прошлой неделе подала заявление о банкротстве, поскольку попытки найти решение проблем с ликвидностью зашли в тупик.
Новости
  • 17.02.26, 14:25
Суд начал банкротное производство крупнейшего производителя сыра в Эстонии
Фрагмент карты сети RETN.
Новости
  • 17.02.26, 18:42
Компания с российскими корнями запустила новую телекоммуникационную сеть между Эстонией и Латвией, начав с инцидента
Forus: сегодня устройства б/у ничем не хуже новых, но значительно выгодней для компании
  • KM
Sisuturundus
  • 02.02.26, 09:17
Forus: сегодня устройства б/у ничем не хуже новых, но значительно выгодней для компании

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2026