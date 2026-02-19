Назад 19.02.26, 08:27 Мелкие акционеры Olympic, боровшиеся за миллионы евро, потерпели поражение в окружном суде Окружной суд отменил решение уездного, согласно которому приобретатель Olympic должен был выплатить вытесненным миноритарным акционерам справедливую компенсацию в размере нескольких миллионов евро вместе с штрафами.

За справедливую цену наряду с крупными институциональными инвесторами борются около 1200 миноритарных акционеров Olympic, у которых выкупили акции по 1,4 евро.

Foto: Andras Kralla

Если это решение вступит в силу, акционеры, долго добивавшиеся своего, останутся ни с чем и будут вынуждены оплатить судебные издержки другой стороны.