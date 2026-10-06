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«Мы понимали ситуацию иначе»: братья Йыгева покидают Värska после продажи компании

Еще летом A. Le Coq заверяла, что братья Рауно и Оливер Йыгева сохранят руководство Värska Originaal. Однако теперь стало известно, что в конце октября они покинут правление.
Братья Рауно и Оливер Йыгева возглавили семейный бизнес Värska в 2021 году и до сих пор оставались единственными членами правления компании.
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