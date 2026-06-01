Saku не удалось остановить сделку A. Le Coq по покупке Värska
Saku Õlletehas сможет продолжить судебный спор о законности разрешения, которое Департамент конкуренции выдал A. Le Coq на покупку крупнейшего производителя минеральной воды в Эстонии. Однако сама сделка по Värska больше не заблокирована.
По словам гендиректора A. Le Coq Яануса Виханда, теперь со сделкой можно продвинуться дальше.
С апреля два крупных эстонских производителя безалкогольных напитков спорят в суде о том, может ли A. Le Coq купить производителя минеральной воды Värska. В результате сделки A. Le Coq получила бы около 50% рынка продаж минеральной воды.
Хотя Департамент конкуренции вчера после семимесячного рассмотрения дал производителю напитков A. Le Coq разрешение на покупку Värska Originaal, суд остановил сделку, поскольку Saku Õlletehas обратился в суд.
