01.06.26, 12:45 Saku не удалось остановить сделку A. Le Coq по покупке Värska Saku Õlletehas сможет продолжить судебный спор о законности разрешения, которое Департамент конкуренции выдал A. Le Coq на покупку крупнейшего производителя минеральной воды в Эстонии. Однако сама сделка по Värska больше не заблокирована.

По словам гендиректора A. Le Coq Яануса Виханда, теперь со сделкой можно продвинуться дальше.

С апреля два крупных эстонских производителя безалкогольных напитков спорят в суде о том, может ли A. Le Coq купить производителя минеральной воды Värska. В результате сделки A. Le Coq получила бы около 50% рынка продаж минеральной воды.