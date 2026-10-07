В то время как многие европейские страны, такие как Германия и Латвия, снизили акцизы из-за высоких цен на топливо, Эстония этому примеру не последует. Напротив, 1 мая следующего года акциз на дизельное топливо вырастет на 15%, а на бензин – на 10%.
Цена на топливо – проблема уже не только потребителя
Перед следующим повышением топливного акциза стоит задать один простой вопрос: действительно ли самый высокий налог приносит больше всего доходов, пишет старейшина волости Виру-Нигула и бывший транспортный предприниматель Эйнар Валлбаум.
По словам руководителя BDO Eesti, устойчивость неокажетсякратковременным трендом, она становится все более важной для поддержания конкурентоспособности. Поэтому BDO Eesti все чаще учитывает в своих решениях стандарты ESG, а в реализации этого ей существенно помогает Telia как технический партнер. Решения Telia позволяют BDO обеспечивать безопасность удаленной работы, управлять жизненным циклом устройств и направлять рабочие станции во вторичное использование через Green IT.