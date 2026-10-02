Инфляция в еврозоне быстро набирает темп

Конфликт на Ближнем Востоке продолжает создавать инфляционное давление, и инфляция еще долго будет значительно превышать установленный целевой уровень. По ожиданиям центрального банка, в ближайшие три года она не опустится до 2%.
Готовящаяся к бюджетным переговорам коалиция с нетерпением ждет экономического прогноза, который будет опубликован в четверг, однако предварительные оценки коммерческих банков уже сегодня позволяют представить, какими могут оказаться ближайшие годы.
Председатель правления Wahlroos Capital Бьорн Вальроос в самом начале своего выступления на конференции «Äriplaan 2027» предупредил слушателей, что к выступающим с громкими заявлениями стоит относиться осторожно. «Не ждите от меня сейчас громких заявлений. Ждите от выступления логики и разумных аргументов и постарайтесь понять, что происходит», – сказал он.
Еще несколько лет назад при покупке или продаже автомобиля в Эстонии было понятно, с чего начинать: все пользовались одной площадкой, и причин искать альтернативы не было. Но теперь ситуация меняется. Автомобиль все чаще можно найти через новые каналы продаж и на сайтах автодилеров, поэтому при его выборе стоит пользоваться несколькими источниками.