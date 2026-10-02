Топлива в Европе становится меньше, цены могут пойти вверх

Цена на топливо – проблема уже не только потребителя
Перед следующим повышением топливного акциза стоит задать один простой вопрос: действительно ли самый высокий налог приносит больше всего доходов, пишет старейшина волости Виру-Нигула и бывший транспортный предприниматель Эйнар Валлбаум.
Цена нефти марки Brent вновь превысила 100 долларов за баррель. Топливо на заправках в Эстонии также продолжает дорожать, а страна, по оценке Тармо Кярсна, не предприняла шагов, которые могли бы смягчить ситуацию.
Business Model Canvas – один из самых известных в мире инструментов деловой стратегии. Это структура из девяти блоков, используемая и стартапами, и университетами, и крупными корпорациями. Ее разработчик Александр Остервальдер выступит 5 ноября на конференции Telia Digital Hub.