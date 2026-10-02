Топлива в Европе становится меньше, цены могут пойти вверх

Цена на топливо – проблема уже не только потребителя

Перед следующим повышением топливного акциза стоит задать один простой вопрос: действительно ли самый высокий налог приносит больше всего доходов, пишет старейшина волости Виру-Нигула и бывший транспортный предприниматель Эйнар Валлбаум.