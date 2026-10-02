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Топлива в Европе становится меньше, цены могут пойти вверх

Дефицит нефтепродуктов, в том числе автомобильного топлива, может усугубиться и привести к дальнейшему росту цен, считают участники рынка.
В Эстонии цена литра автомобильного топлива уже превысила 2 евро, а при неблагоприятном развитии событий может вырасти и до 3 евро, предупреждают участники рынка.
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