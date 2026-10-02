Назад Правительство повышает акцизы на дизель и бензин В то время как многие европейские страны, такие как Германия и Латвия, снизили акцизы из-за высоких цен на топливо, Эстония этому примеру не последует. Напротив, 1 мая следующего года акциз на дизельное топливо вырастет на 15%, а на бензин – на 10%.

В то время как другие страны снижают акцизы на топливо, Эстония, согласно плану, их повышает, сообщает Postimees . Согласно проекту бюджета, в следующем году вырастут как минимум 11 акцизных ставок, из них акциз на электроэнергию – на 113%.

Министр финансов Юрген Лиги и раньше говорил, что, по его мнению, в снижении акциза на топливо нет смысла. Когда в сентябре звучали призывы сгладить выросшие из-за Ормузского кризиса цены на топливо снижением акциза, поскольку латыши так делают, а шведы уже сделали, у Лиги не было иллюзий, что оппозиция не воспользуется этим. «Конечно, это будут обещать и в Рийгикогу, появятся законопроекты о том, что мы начнем снижать акциз», – сказал он.