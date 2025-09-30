Назад 01.10.25, 13:00 Молодой нарвский сварщик: учится на русском прямо на работе, с начальником общается в WhatsApp Руководители нарвских заводов рассказали о том, как они сами обучают новых работников: выпускники вузов и профтехов – еще не готовые специалисты, а с переходом профобразования на эстонский язык количество этих выпускников сокращается. Об этом шла речь на городской бизнес-конференции в Нарве 30 сентября.

Рабочие и сварочный робот в новом цеху нарвского завода Fortaco Estonia.

Foto: Николай Андреев

Нарвские заводы Hanza Mechanics и Fortaco Estonia стремятся получить нужных специалистов, поэтому обучают и проводят практику с ними на русском языке. Представители Ида-Вируского центра профобразования, минобразования и Кассы по безработице такой подход критикуют.

Но языковая проблема – не единственная, которая мешает молодым ида-вирусцам находить работу. Зачастую им не хватает банальных навыков общения – личного, а не через мессенджеры.

О том, что Нарве для развития нужны квалифицированные специалисты и просто много новых жителей, говорили несколько участников бизнес-конференции, в частности руководитель Ида-Вируского инвестиционного агентства Теэт Куусмик. Но кадровый голод ощущается не во всех сферах. Так, руководитель крупнейшего в Нарве отеля Inger Владимир Изотов отметил, что никакого дефицита кадров не наблюдает.

Статья продолжается после рекламы

Взять практиканта – это инвестиция Руководитель машиностроительного завода Hanza Mechanics Narva Юхан Терасмаа рассказал, что компания нуждается в квалифицированных работниках, но взять готового на рынке труда нельзя. Выпускника университета, профтеха или просто человека с улицы все равно нужно учить на рабочем месте. «Те, кто приходят после трех лет из вузов, считают, что все знают, но у них на самом деле очень низкие навыки. Мы должны это изменить», – сказал Терасмаа. Нет идеального кандидата, мы сами его взращиваем. Юхан Терасмаа По словам Терасмаа, привлечение работников начинается буквально со школы – на заводы устраивают экскурсии для гимназистов и студентов. «У многих учащихся такое представление, что производство – это что-то грязное и темное. Но это было 20 лет назад. И те, кто приходит, говорят – о, как круто!» – рассказал руководитель завода. Компания также предлагает студентам Ида-Вируского центра профобразования, Нарвского колледжа Тартуского университета, Вируского колледжа TalTech со второго курса работать на заводе по два дня в неделю. К каждому новому сотруднику обязательно прикрепляют ментора. Руководство проводит собрания с новыми сотрудниками, рассказывает о мотивационных пакетах, если нужно – предлагает обучение или практику на других заводах концерна. Горячие новости 29.09.25, 08:34 Скандальное дело: Coop Pank потребовал у JMV вернуть десятки автомобилей 27.09.25, 11:29 17 евро в час: топ-менеджер Bolt стал уличным музыкантом 30.09.25, 06:00 Аналитик Банка Эстонии о решении правительства: нам грозит большое повышение цен KM 15.09.25, 13:19 Dubai в Таллинне: Игорь Кинг и DAMAC – крупнейший девелопер ОАЭ

Юхан Терасмаа и подъемник, выпущенный на заводе Hanza Mechanics.

Foto: Николай Андреев

Юхан Терасмаа рассказал, что сейчас на его заводе есть три руководителя, которые начали карьеру рабочими. «Много инженеров переходит на уровень руководителей, много рабочих – на уровень инженеров. Это, на самом деле, самые хорошие работники, потому что они уже знают эту работу», – добавил он.

Руководитель отдела персонала завода Fortaco Estonia Катрин Кампус согласна с Терасмаа в том, что существует большая нехватка технических специалистов. «В школе дают знания, но настоящие навыки появляются в ходе работы», – отметила она.

Катрин Кампус называет практиканта инвестицией. На Fortaco каждому новичку тоже полагается наставник, а студентам с третьего курса предлагают выходить на работу на 3-4 часа по вечерам или когда им удобно. И на этом заводе есть топ-руководитель, который в 2006 году пришел на него практикантом.

Статья продолжается после рекламы

Отдельно Катрин Кампус отмечает, что практиковаться на Fortaco приходят дети сотрудников. «Это для нас такой знак качества – работники доверяют нам своих детей. Инвестиции переходят уже на следующее поколение», – сказала она.

Молодежь пишет, а не разговаривает

Региональный руководитель Кассы по безработице в Ида-Вирумаа Аннеки Теэлахк рассказала, что для молодых людей препятствием в трудоустройстве зачастую становится отсутствие социальных навыков, которые очень важны на работе: «У молодых мы замечаем такую проблему – они часто не решаются позвонить незнакомому человеку. Они бы лучше в чате написали».

Юхан Терасмаа с ней согласен и выражается даже более резко.

Они боятся говорить, боятся смотреть в глаза, у них нет навыков командной работы. На наших воркшопах мы стараемся улучшать эти навыки. Сварщик пишет руководителю в WhatsApp, что у него закончились электроды, вместо того, чтобы пройти три метра и сказать ему. Юхан Терасмаа

Грядет смена поколений

Директор электросетевой компании Viru Energo Андрес Меэсак рассказывает еще об одной кадровой проблеме. В компании много опытных электриков, но их документы о профессиональной компетенции, без которых нельзя работать на электросетях, истекают в 2030 году. Чтобы продлить их, нужно сдать экзамен. Но он на эстонском языке, которого электрики не знают.

Заменить их некем, поскольку в Ида-Вируском центре профобразования обучают электриков другого профиля, не для работы в электросетях. Впрочем, Меэсак считает, что в сотрудничестве с руководителем центра Хендриком Агуром новую специальность там удастся открыть, и проблема разрешится.

Дискуссия о профобразовании в Нарве: Аннеки Теэлахк, Силья Лассур, Ренно Вейнтхал, Андрес Меэсак и Хендрик Агур.

Foto: Николай Андреев

Еще серьезнее встанет вопрос с руководителями и топ-специалистами во многих компаниях Ида-Вирумаа, следует из исследования OSKA – проекта Эстонского квалификационного агентства (Kutsekoda), прогнозирующего потребности в рабочей силе.

30% руководителей и топ-специалистов в Ида-Вирумаа в течение десяти лет уйдут с рынка труда на пенсию.

Руководитель исследований OSKA Силья Лассур рассказала, что по прогнозу 30% руководителей и топ-специалистов в Ида-Вирумаа в течение десяти лет уйдут с рынка труда на пенсию. По ее словам, замена им может прийти только из эстонских вузов, но русскоязычная среда – не лучший выбор для молодого эстонского руководителя или топ-специалиста, который выбирает, где он хотел бы работать.

Эстонский повысит конкурентоспособность, но не всем

Заводы обучают своих работников на русском и на нем же принимают внутренние экзамены после учебы. «Как мы можем провести экзамен на языке, который они не понимают?» – удивляется Юхан Терасмаа.

Статья продолжается после рекламы

Он вообще не видит проблемы в языке общения. По словам Терасмаа, еще недавно он был единственным из трехсот сотрудников завода, говорящим по-эстонски. Один из его работников – сварщик из Индии, с которым руководитель разговаривает по-английски, а коллеги объясняются жестами, и работе это не мешает, рассказал директор завода.

Катрин Кампус с Fortaco на вопрос ведущего, сможет ли завод принять одного эстоноязычного практиканта, ответила: «Я найду для него ментора, хотя это непростая задача».

Нарвское здание Ида-Вируского центра профессионального образования.

Foto: Николай Андреев

Открывая конференцию, мэр Нарвы Катри Райк сказала, что состояние профобразования в городе сейчас оставляет желать лучшего и всем нужно подумать, как обучать персонал на рабочем месте.

Однако руководитель Ида-Вируского центра профобразования Хендрик Агур на панельной дискуссии рассказал, что смотрит на вопрос иначе. Работодателей он тоже призывает обучать работников на эстонском.

По словам Агура, с этого учебного года центр профобразования бесплатно принимает только в эстоноязычные группы. Русскоязычные группы стали платными, и набрать туда учеников не удалось. В следующем году дипломы получат последние ученики, обучающиеся по системе 40 на 60, и центр полностью станет эстоноязычным. При этом его руководитель фактически подтвердил, что учиться в нем теперь смогут не все.

Из школ выходят люди, которые не знают эстонского языка. Это длится десятилетиями. И у них была прекрасная возможность выйти на рынок труда и всю жизнь работать здесь. Сейчас это закончилось. Хендрик Агур

По словам Агура, вопрос не только в языке. Он рассказал, что лично слышал, как 16-летний парень грубо заявил, что эстонский ему не нужен. «Цель – создать систему ценностей, привести молодых людей в эстонскую систему ценностей. Раньше этим вообще не занимались. Мы занялись и делаем это очень серьезно», – сказал Хендрик Агур.

Вице-канцлер по политике в сфере науки, высшего и профессионального образования в Министерстве образования и науки Ренно Вейнтхал, который также участвовал в дискуссии, поддержал его: «Школам сложно, работодателем сложно найти работников, но если мы вместе приложим усилия, мы придем к тому, чего хотим».

Он признал, что выпускнику основной школы, не говорящему по-эстонски, будет тяжело. Но, по его словам, министерство обеспечит таким людям возможность дополнительного изучения языка. Вице-канцлер заявил, что при желании язык можно выучить за год, с ним согласилась и Аннеки Теэлахк из Кассы по безработице, приведя в пример некоторых украинских беженцев. Силья Лассур заявила, что талантливый молодой человек действительно способен на это.

«Нужна последовательность и понимание – эстонский нужно выучить, тогда у всех в Эстонии будут одинаковые возможности. В какой момент личная ответственность превратилась в коллективную?» – спросил вице-канцлер минобразования, призвав школьников и их родителей признать свою ответственность за конкурентоспособность.

Аннеки Теэлахк и Силья Лассур также акцентировали внимание на том, что выпускник профтеха, который учился на эстонском, более конкурентоспособен на рынке труда. И, по их словам, если смотреть с точки зрения интересов самого работника, а не его работодателя, то учиться нужно на эстонском.