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Директора Ида-Вирумааского центра профобразования подозревают в получении компенсаций за несовершенные поездки

Директор Ида-Вирумааского центра профессионального образования Хендрик Агур получил статус подозреваемого по делу о мошенничестве с использованием служебного положения.
Директор Ида-Вирумааского центра профессионального образования Хендрик Агур.
  • Директор Ида-Вирумааского центра профессионального образования Хендрик Агур.
  • Foto: Николай Андреев
По версии следствия, с августа 2025 года Агур почти год подавал в Министерство образования и науки заявления на компенсацию поездок на личном автомобиле, которые фактически не совершались, написал сегодня rus.postimees.ee. Предварительная сумма ущерба составляет около 4500 евро, сообщил прокурор Даниэль Тоом.
Агур признал ERR, что предоставлял недостоверные сведения, объяснив это неправильным пониманием порядка выплаты компенсации. «Подозрение обоснованно, я действительно предоставил недостоверные сведения», – заявил он.
По словам Агура, с самого начала он ошибочно воспринимал компенсацию за использование автомобиля как часть заработной платы. Полученные средства он уже полностью вернул. Агур также сообщил, что сотрудничает с полицией.
Хендрик Агур возглавляет Ида-Вирумааский центр профессионального образования с августа 2025 года. До этого, с 2019 года, он руководил Кохтла-Ярвеской государственной гимназией.
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