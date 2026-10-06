Директора Ида-Вирумааского центра профобразования подозревают в получении компенсаций за несовершенные поездки

По версии следствия, с августа 2025 года Агур почти год подавал в Министерство образования и науки заявления на компенсацию поездок на личном автомобиле, которые фактически не совершались, написал сегодня rus.postimees.ee
. Предварительная сумма ущерба составляет около 4500 евро, сообщил прокурор Даниэль Тоом.
Агур признал ERR
, что предоставлял недостоверные сведения, объяснив это неправильным пониманием порядка выплаты компенсации. «Подозрение обоснованно, я действительно предоставил недостоверные сведения», – заявил он.
По словам Агура, с самого начала он ошибочно воспринимал компенсацию за использование автомобиля как часть заработной платы. Полученные средства он уже полностью вернул. Агур также сообщил, что сотрудничает с полицией.