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Трамп: Россия будет снабжать дизельным топливом нас и весь мир

Президент США Дональд Трамп сообщил, что заключил соглашение с российским лидером Владимиром Путиным, согласно которому Россия будет поставлять нефть и дизельное топливо в США и на мировой рынок.
Президент США Дональд Трамп пытается перед промежуточными выборами снизить давление, вызванное высокими ценами на топливо. Теперь он рассчитывает на помощь России.
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