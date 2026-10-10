Страны «Большой семерки» (G7), объединяющие семь крупнейших индустриальных держав, договорились высвободить из стратегических резервов 100 млн баррелей дизельного топлива и сырой нефти, а также воздержаться от ограничений на экспорт энергоносителей. Этому решению предшествовало давление со стороны президента США Дональда Трампа.
Майкол ездил на Ferrari и Lamborghini, но, если нужно выбрать автомобиль, на котором действительно хочется ездить каждый день, он предпочел бы Chevrolet Corvette C8. «Он выглядит, как суперкар, и на нем действительно можно ездить», — такими словами Майкол представляет новую жемчужину своей коллекции.