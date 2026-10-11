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Райнер Рохтла: магазины Prisma выйдут в прибыль быстрее, чем я сперва предполагал

Председатель правления Центрального союза кооперативов Coop Eesti Райнер Рохтла считает, что приобретенные у Prisma гипермаркеты выйдут на прибыль быстрее, чем он первоначально рассчитывал, а к 2028 году доля Coop на рынке превысит 30%.
Райнер Рохтла
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