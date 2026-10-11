Райнер Рохтла: магазины Prisma выйдут в прибыль быстрее, чем я сперва предполагал
Председатель правления Центрального союза кооперативов Coop Eesti Райнер Рохтла считает, что приобретенные у Prisma гипермаркеты выйдут на прибыль быстрее, чем он первоначально рассчитывал, а к 2028 году доля Coop на рынке превысит 30%.
В начале сентября принадлежащая Олегу Гроссу компания OG Elektra открыла новый магазин в Сууре-Яани, который стал 90-м магазином сети Grossi Toidukaubad. Примерно в то же время началось строительство магазина в Тамсалу.
Эстонскому рынку розничной торговли пошло бы на пользу еще одно-два слияния торговых сетей, однако председатель правления Coop Eesti Keskühistu Райнер Рохтла не считает новые сделки реалистичными в нынешних условиях.
Раз за разом мы видим в новостях истории о том, как компания, владеющая конфиденциальными персональными данными, становится жертвой кибератаки. Правда, нередко в этом виновата не сама компания: утрачивает бдительность какой-то ее партнер. Тем не менее каждому предприятию стоит задуматься о том, все ли оно сделало для обеспечения хотя бы базового уровня кибербезопасности. То же стоит выяснить и у партнеров, подчеркивает специалист Telia по кибербезопасности Хенри Ваяк.