Глава Coop: в Эстонии могло бы быть на одну-две торговые сети меньше

Гросс присматривает место на будущее

Торговая сеть Coop захватывает нарвский рынок: строится новый супермаркет, еще одну точку компании принесло поглощение финского конкурента Prisma. До того на такую агрессивную кампанию по расширению решалась лишь бюджетная сеть Grossi, пришедшая в Нарву восемь лет назад.