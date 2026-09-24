Подпишитесь за 3.99 €
Подпишитесь за 3.99 €
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,04%317,32
  • OMX Riga−0,43%960,27
  • OMX Tallinn−0,18%2 195,14
  • OMX Vilnius0,01%1 504,29
  • S&P 500−0,75%7 706,03
  • DOW 30−0,68%51 511,59
  • Nasdaq −1,13%26 936,04
  • FTSE 1000,07%10 712,69
  • Nikkei 2250,76%65 513,99
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,88
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%96,73
  • OMX Baltic0,04%317,32
  • OMX Riga−0,43%960,27
  • OMX Tallinn−0,18%2 195,14
  • OMX Vilnius0,01%1 504,29
  • S&P 500−0,75%7 706,03
  • DOW 30−0,68%51 511,59
  • Nasdaq −1,13%26 936,04
  • FTSE 1000,07%10 712,69
  • Nikkei 2250,76%65 513,99
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,88
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%96,73

Глава Coop: в Эстонии могло бы быть на одну-две торговые сети меньше

Эстонскому рынку розничной торговли пошло бы на пользу еще одно-два слияния торговых сетей, однако председатель правления Coop Eesti Keskühistu Райнер Рохтла не считает новые сделки реалистичными в нынешних условиях.
Coop надеется, что в следующем году благодаря замедлению инфляции и росту зарплат покупательная способность населения повысится.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 10.09.26, 10:36
Что привело к продаже Prisma? Финдиректор компании рассказывает об ошибках ценообразования и бардаке в учете
Крупной сделке по продаже Prisma предшествовали копившиеся годами проблемы, размытая ответственность и игнорирование потребностей местного рынка, заявила финансовый директор Prisma Peremarket Мерье Аавасалу порталу Kaubandus.
Новости
  • 01.09.26, 18:48
Начинается крупнейшее в истории Эстонии объединение двух торговых сетей
Сегодня, 1 сентября, Coop Eesti Keskühistu стал владельцем Prisma Peremarket и 13 ее магазинов. Магазины Prisma будут присоединяться к сети Coop постепенно. Начинается крупнейшее в истории Эстонии объединение двух торговых сетей, которое продлится до конца ноября.
Новости
  • 15.07.26, 17:03
Coop одержал верх над Grossi, но торговая война в регионах продолжается
Волость Ярва продает на открытых торгах права застройки участков для возведения магазинов в сельской местности. В поселке Аравете Coop одержал победу над Grossi, а в поселке Коэру борьба еще впереди.
Новости
  • 08.05.26, 06:00
Карта: Coop захватывает нарвский рынок, наступая на пятки Олегу Гроссу
Гросс присматривает место на будущее
Торговая сеть Coop захватывает нарвский рынок: строится новый супермаркет, еще одну точку компании принесло поглощение финского конкурента Prisma. До того на такую агрессивную кампанию по расширению решалась лишь бюджетная сеть Grossi, пришедшая в Нарву восемь лет назад.
  • KM
Content Marketing
  • 12.08.26, 12:02
Основным докладчиком Telia Digital Hub станет швейцарский создатель инновационных бизнес-моделей Александр Остервальдер
Business Model Canvas – один из самых известных в мире инструментов деловой стратегии. Это структура из девяти блоков, используемая и стартапами, и университетами, и крупными корпорациями. Ее разработчик Александр Остервальдер выступит 5 ноября на конференции Telia Digital Hub.

Самые читаемые

1
Новости
  • 22.09.26, 13:16
В Эстонии откроется первый в Балтии и Скандинавии магазин американского модного гиганта
2
Новости
  • 21.09.26, 17:52
Основатель сети магазинов одежды продал новому владельцу Rademar последний пакет акций компании
«Этот бизнес сейчас борется за выживание»
3
Новости
  • 23.09.26, 06:00
Сланец, порт, торговый центр: на чем зарабатывают в Ида-Вирумаа эстонские миллионеры
4
Новости
  • 22.09.26, 18:39
Олег Гросс открыл 90-й магазин. Через три года их будет сто
5
Новости
  • 22.09.26, 14:06
Компания с миллионным долгом, принимавшая у себя сына Трампа, не выплатила сотрудникам зарплату
«100 человек не получили зарплату»
6
Новости
  • 23.09.26, 14:32
Влиятельный финский экономист призвал Эстонию снизить налоги: богатые налогоплательщики переезжают туда, где выгоднее
«Дела у Эстонии идут лучше, чем у Финляндии»

Последние новости

Биржа
  • 24.09.26, 13:20
Аламяэ: нет смысла выходить на биржу, пока прибыль компании не достигла 100 млн евро
Подсказка
  • 24.09.26, 13:03
Юристы: в работе паевых товариществ и акционерных обществ запланированы масштабные изменения
Новости
  • 24.09.26, 12:14
Lindex Eesti избежала исключения из регистра и выплатила владельцу крупные дивиденды
Новости
  • 24.09.26, 11:50
Глава Coop: в Эстонии могло бы быть на одну-две торговые сети меньше
Новости
  • 24.09.26, 10:46
Euribor преодолел отметку в 3%
Новости
  • 24.09.26, 10:18
Летний отпуск может подорожать: глава Ryanair ожидает роста цен на авиабилеты
Новости
  • 24.09.26, 08:51
Merko приступает к строительству квартир в проекте Хинрикуса
Эпицентр
  • 24.09.26, 08:38
Скрытые платежи: эстонские подставные фирмы замешаны в международной схеме с участием онлайн-казино

Сейчас в фокусе

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас.
Новости
  • 21.10.23, 14:09
Эксперты: правительство верстает госбюджет так, словно на дворе 2006 год
Офис и производственный комплекс VKG в Кохтла-Ярве.
Новости
  • 23.09.26, 06:00
Сланец, порт, торговый центр: на чем зарабатывают в Ида-Вирумаа эстонские миллионеры
Таллинн продает весь свой пакет акций Coop Pank.
Биржа
  • 23.09.26, 09:41
Таллинн продает свою долю в Coop Pank
Первый магазин Gap в Скандинавии и странах Балтии откроется в торговом центре Ülemiste. Фото иллюстративное.
Новости
  • 22.09.26, 13:16
В Эстонии откроется первый в Балтии и Скандинавии магазин американского модного гиганта
«Когда у тебя очень крупный пакет акций, ты оказываешься в своего рода ловушке: если начать просто продавать его на рынке, это приведет к снижению цены», – сказала эксперт по рынкам капитала Валерия Кийск.
Биржа
  • 23.09.26, 12:39
Кийск: продажа крупного пакета акций Coop Pank на бирже может обрушить цену
Многообещающие заявления из рекламной статьи о генетическом тесте для беременных Niptify, посвященной случайным находкам, а точнее – микроделециям. Вместо соответствующих статистических данных приводятся ссылки либо на весьма общие результаты, либо на результаты тестирования на другое заболевание.
Новости
  • 23.09.26, 08:28
Реклама крайне популярного среди беременных генетического теста умалчивает о важных данных
Основатель USM Holdings Алишер Усманов.
Новости
  • 23.09.26, 08:40
С двух российских олигархов сняли санкции
С объекта на производство: как предварительная сборка трубопроводов ускоряет строительство дата-центров
  • KM
Content Marketing
  • 24.08.26, 10:04
С объекта на производство: как предварительная сборка трубопроводов ускоряет строительство дата-центров

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2026