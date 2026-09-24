Глава Coop: в Эстонии могло бы быть на одну-две торговые сети меньше
Эстонскому рынку розничной торговли пошло бы на пользу еще одно-два слияния торговых сетей, однако председатель правления Coop Eesti Keskühistu Райнер Рохтла не считает новые сделки реалистичными в нынешних условиях.
Крупной сделке по продаже Prisma предшествовали копившиеся годами проблемы, размытая ответственность и игнорирование потребностей местного рынка, заявила финансовый директор Prisma Peremarket Мерье Аавасалу порталу Kaubandus.
Сегодня, 1 сентября, Coop Eesti Keskühistu стал владельцем Prisma Peremarket и 13 ее магазинов. Магазины Prisma будут присоединяться к сети Coop постепенно. Начинается крупнейшее в истории Эстонии объединение двух торговых сетей, которое продлится до конца ноября.
Торговая сеть Coop захватывает нарвский рынок: строится новый супермаркет, еще одну точку компании принесло поглощение финского конкурента Prisma. До того на такую агрессивную кампанию по расширению решалась лишь бюджетная сеть Grossi, пришедшая в Нарву восемь лет назад.
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