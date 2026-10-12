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Масштабная чистка в эстонском офисе Lidl: рабочие места переводят в Литву, сотрудники увольняются

Торговая сеть Lidl провела основательную чистку в своих офисах в Эстонии и Латвии, переведя руководящие должности в Литву, где теперь находится единое руководство стран Балтии.
Управление деятельностью Lidl в странах Балтии все больше сосредотачивается в Литве, что вызывает серьезное недовольство среди сотрудников компании в Эстонии.
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