Масштабная чистка в эстонском офисе Lidl: рабочие места переводят в Литву, сотрудники увольняются

Председатель правления Центрального союза кооперативов Coop Eesti Райнер Рохтла считает, что приобретенные у Prisma гипермаркеты выйдут на прибыль быстрее, чем он первоначально рассчитывал, а к 2028 году доля Coop на рынке превысит 30%.
Материнская компания Lidl и Kaufland, Schwarz Group, в 2025 году увеличила оборот до 185,6 млрд евро, что на 5,8% больше, чем годом ранее. Объем инвестиций в этом году вырастет более чем до 10 млрд евро, передает European Supermarket Magazine.
Между Союзом пищевой промышленности Эстонии и государством возникло противостояние из-за маркировки продуктов Nutri-Score: министерство стремится ее ввести, несмотря на то что соглашение на уровне ЕС застопорилось. Представители пищевой промышленности предупреждают, что маркировка искажает рынок и оказывает давление на производителей.
Девелопер Пеэтер Рааг занимается строительством многоквартирных домов в Таллинне уже более 20 лет. Под его руководством построено 11 многоквартирных домов, четыре из которых были профинансированы при помощи Omega Laen. Сейчас он собирается вдохнуть новую жизнь в историческую Капитанскую виллу, расположенной в Нымме по адресу Хийу-Малева, 13.