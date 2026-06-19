Материнская компания Lidl планирует инвестиции более чем на 10 млрд евро
Материнская компания Lidl и Kaufland, Schwarz Group, в 2025 году увеличила оборот до 185,6 млрд евро, что на 5,8% больше, чем годом ранее. Объем инвестиций в этом году вырастет более чем до 10 млрд евро, передает European Supermarket Magazine.
Оборот магазинов Lidl за год вырос на 6,1% – до 140,2 млрд евро. Рост поддержали как расширение сети магазинов, так и увеличение числа клиентов в Германии и других странах Европы, пишет тематический портал Kaubandus.
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Розничная сеть Lidl в Эстонии сообщила, что в этом году в среднем увеличит заработные платы своим работникам на 4,5%. Другие магазины тоже движутся к повышению оплаты труда, но размеры и сроки повышения различаются.
Для Prisma Peremarket, который вскоре станет продуктовым магазином Coop, роковым оказался приход в Эстонию немецкой сети дискаунтеров Lidl, считает партнер девелоперской компании Nuve Partners Лаури Хенно.
Торговая сеть Coop захватывает нарвский рынок: строится новый супермаркет, еще одну точку компании принесло поглощение финского конкурента Prisma. До того на такую агрессивную кампанию по расширению решалась лишь бюджетная сеть Grossi, пришедшая в Нарву восемь лет назад.
Liiva Keskus — крупнейший район складских и производственных площадей, расположенный ближе всего к центру Таллинна, — пополнится новым современным складским и офисным зданием. 21 мая в новом бизнес-здании формата stock-office площадью почти 3000 квадратных метров, которое строится по адресу Лийваметса 5, прошел праздник стропил.