Selver закроет единственный магазин в уезде раньше запланированного и сократит работников

Отказ от договора должен быть таким же простым, как его заключение, гласит новое требование для компаний, продающих товары по интернету. С 1 сентября на сайтах магазинов в Эстонии должна красоваться заметная кнопка отказа от договора, с помощью которой заявление можно будет подать онлайн – без писем и длинных форм. Кнопку может заменять и аналогичная функция.