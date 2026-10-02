Selver закроет единственный магазин в уезде раньше запланированного и сократит работников

В Кохила одновременно прибывают новые жители и частные деньги. В волости строятся заводы и многоквартирные дома, а в ближайшие годы появится пара сотен рабочих мест. Однако Rail Baltica, сулившая еще более стремительный рост, задерживается.
Отказ от договора должен быть таким же простым, как его заключение, гласит новое требование для компаний, продающих товары по интернету. С 1 сентября на сайтах магазинов в Эстонии должна красоваться заметная кнопка отказа от договора, с помощью которой заявление можно будет подать онлайн – без писем и длинных форм. Кнопку может заменять и аналогичная функция.
Эстонских предпринимателей освободили от отчетов о гендерном разрыве в оплате труда, но скрывать размер зарплаты от соискателей они больше не смогут: еще до собеседования работодатели должны будут указывать как минимум зарплатный диапазон. Для одних компаний это новое требование, для других – привычная практика.
Средняя сумма ущерба для предприятия составляет почти 100 000 евро
Крупные эстонские компании относятся к кибербезопасности и защите от мошенничества со всей серьезностью: проведение платежей проверяют несколько человек, а, чтобы не утратить бдительность, компании устраивают атаки даже на самих себя.
По словам руководителя BDO Eesti, устойчивость неокажетсякратковременным трендом, она становится все более важной для поддержания конкурентоспособности. Поэтому BDO Eesti все чаще учитывает в своих решениях стандарты ESG, а в реализации этого ей существенно помогает Telia как технический партнер. Решения Telia позволяют BDO обеспечивать безопасность удаленной работы, управлять жизненным циклом устройств и направлять рабочие станции во вторичное использование через Green IT.