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Selver закроет единственный магазин в уезде раньше запланированного и сократит работников

Из-за закрытия магазина в Пыльва Selver сокращает работников. Первоначально магазин должен был работать до весны следующего года, однако закроется уже в октябре.
Весной Selver сообщил, что магазин в Пыльва закроется весной 2027 года. Теперь стало известно, что магазин прекратит работу уже в октябре.
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