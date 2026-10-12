Telia сократит в Эстонии 100 рабочих мест

Во втором квартале Telia превзошла ожидания аналитиков, увеличив выручку и чистую прибыль благодаря более быстрому росту доходов от услуг, сокращению расходов и хорошим результатам в Швеции, Норвегии и странах Балтии.
В прошлом году эстонские телекоммуникационные компании практически не росли – их обороты остались почти на прежнем уровне. При этом одна из компаний выплатила своей материнской структуре дивиденды в размере 40 млн евро.
По словам руководителя BDO Eesti, устойчивость неокажетсякратковременным трендом, она становится все более важной для поддержания конкурентоспособности. Поэтому BDO Eesti все чаще учитывает в своих решениях стандарты ESG, а в реализации этого ей существенно помогает Telia как технический партнер. Решения Telia позволяют BDO обеспечивать безопасность удаленной работы, управлять жизненным циклом устройств и направлять рабочие станции во вторичное использование через Green IT.