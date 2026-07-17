Выручка и прибыль Telia выросли

Во втором квартале Telia превзошла ожидания аналитиков, увеличив выручку и чистую прибыль благодаря более быстрому росту доходов от услуг, сокращению расходов и хорошим результатам в Швеции, Норвегии и странах Балтии.
Генеральный директор Telia Патрик Хофбауэр отметил, что в третьем квартале ожидается замедление роста EBITDA, однако в четвертом квартале рост должен ускориться.
Foto: Raul Mee
Выручка шведского телекоммуникационного концерна Telia во втором квартале выросла за год с 19,8 млрд шведских крон (около 1,8 млрд евро) до 20,7 млрд крон (около 1,9 млрд евро), а чистая прибыль – с 2,2 млрд крон (около 198 млн евро) до 2,4 млрд крон (около 216 млн евро), следует из биржевого сообщения. Прибыль на акцию увеличилась до 0,57 шведской кроны против 0,50 кроны годом ранее.
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В прошлом году эстонские телекоммуникационные компании практически не росли – их обороты остались почти на прежнем уровне. При этом одна из компаний выплатила своей материнской структуре дивиденды в размере 40 млн евро.
Мнение одного из основателей Таллиннской фондовой биржи
30 лет назад мы построили Таллиннскую биржу с нуля, потому что понимали: без нее мы в Эстонии навсегда останемся в конце очереди за чужими деньгами. Мы построили ее… а потом позволили ей исчезать по частям, пишет предприниматель Индрек Рахумаа, стоявший у истоков создания Таллиннской биржи.
В апреле компания Telia открыла для своих клиентов мобильную сеть 5G+, и одним из первых крупных клиентов, который ее опробовал, стал Таллиннский порт, который тестировал новую технологию в условиях портовой инфраструктуры.