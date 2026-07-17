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Выручка и прибыль Telia выросли

Во втором квартале Telia превзошла ожидания аналитиков, увеличив выручку и чистую прибыль благодаря более быстрому росту доходов от услуг, сокращению расходов и хорошим результатам в Швеции, Норвегии и странах Балтии.
Генеральный директор Telia Патрик Хофбауэр отметил, что в третьем квартале ожидается замедление роста EBITDA, однако в четвертом квартале рост должен ускориться.
  • Генеральный директор Telia Патрик Хофбауэр отметил, что в третьем квартале ожидается замедление роста EBITDA, однако в четвертом квартале рост должен ускориться.
  • Foto: Raul Mee
Выручка шведского телекоммуникационного концерна Telia во втором квартале выросла за год с 19,8 млрд шведских крон (около 1,8 млрд евро) до 20,7 млрд крон (около 1,9 млрд евро), а чистая прибыль – с 2,2 млрд крон (около 198 млн евро) до 2,4 млрд крон (около 216 млн евро), следует из биржевого сообщения. Прибыль на акцию увеличилась до 0,57 шведской кроны против 0,50 кроны годом ранее.
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