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Часть оппозиции инициировала вотум недоверия правительству

Члены фракций Центристской партии, “Отечества” и EKRE, а также девять внефракционных депутатов сегодня внесут вотум недоверия правительству. Социал-демократы его не подписали.
Не вся оппозиция присоединилась к вотуму.
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