Премьер-министр Кристен Михал (Партия реформ) на начавшейся сегодня конференции «Äriplaan 2027» постарался вселить оптимизм в предпринимателей и руководителей компаний, приведя множество примеров того, что люди живут гораздо лучше, чем им самим кажется.
По словам руководителя BDO Eesti, устойчивость неокажетсякратковременным трендом, она становится все более важной для поддержания конкурентоспособности. Поэтому BDO Eesti все чаще учитывает в своих решениях стандарты ESG, а в реализации этого ей существенно помогает Telia как технический партнер. Решения Telia позволяют BDO обеспечивать безопасность удаленной работы, управлять жизненным циклом устройств и направлять рабочие станции во вторичное использование через Green IT.