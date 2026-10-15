Назад Кристина Мустонен ушла из Arco Vara в кикбоксинг и консалтинг. «Без дисциплины и характера – никуда» Известная руководительница Кристина Мустонен рассказала, чем занимается после ухода из Arco Vara, о своей волонтерской работе, а также анонсировала новый проект.

Бывшая руководительница Maxima Eesti и девелопера Arco Vara Кристина Мустонен теперь работает с эстонскими кикбоксерами – стратегическим советником и, по сути, менеджером команды. С ними она недавно побывала на Чемпионате мира, который оказался очень успешным. Делегация из трех человек вернулась с двумя золотыми медалями. Сама Кристина в поединках не участвовала, у нее были другие задачи.

«Я взяла на себя полностью все организационные моменты. Подготовка, покупка билетов, через систему WAKO (Всемирная ассоциация организаций кикбоксинга – прим. ред.) от федерации. Они дают конкретно гостиницу, в которой ты должен проживать. В каждой стране у них есть партнерство, то есть это мне не нужно было самой искать», – рассказывает Мустонен.

«К сожалению, спонсорской поддержки нет. Я за свой счет ездила в поездку. Ребята тоже собирают деньги сами, родители помогают, семьи», – говорит Мустонен. По ее словам, в этот раз поездку оплатили только Каролине Вороновой – это сделала эстонская федерация кикбоксинга. Остальные платили сами, как и тренер.

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«В первую очередь, я думаю, все любят падел за нетворкинг. Мне сложно даже перечислить, какое количество людей я узнала за два года, – говорит она. – Ты играешь два на два. И даже во время тренировок соревновательный момент присутствует, а когда ты играешь на турнирах, это особенно ярко выражено. Это очень интересно и, конечно, захватывает». Кристина добавляет, что старый спорт для знакомства с людьми из высшего общества – гольф – для нее скучноват.

Руководителю нужны характер и дисциплина

На вопрос, что из спорта пригодилось ей в руководстве компаниями, Мустонен отвечает коротко: «Характер и дисциплина». «Ты должен посещать тренировки, у тебя есть расписание, есть тренер, ты должен выполнять его указания, чтобы достичь определенного результата. То же самое в бизнесе: без дисциплины, без характера никуда. Ты ставишь четкую цель и идешь к ней шаг за шагом», – говорит она.

Когда она еще студенткой пришла ассистентом в коммерческий отдел Maxima Eesti, ей эти навыки пригодились. По ее словам, уже через две недели руководитель предложила ей должность менеджера. Дальше она возглавила отдел закупок, а с 2015 года была коммерческим директором сети. «Maxima была для меня огромной школой. Я как-то считала: за 12 лет у меня поменялось 7 генеральных директоров. Кто-то был на посту несколько лет, кто-то несколько месяцев, но каждый внес вклад в то, каким человеком я стала в бизнес-среде», – говорит Мустонен.

Компания устроена по матричному принципу: кроме руководителя в Эстонии, у менеджера есть начальник в головной Maxima Grupė в Литве. Это, по словам Мустонен, дало ей международный опыт. «Эстония – достаточно маленькая страна, отсюда сложно вести крупные международные переговоры с теми же Henkel, Coca-Cola, Procter&Gamble. А в международной компании ты имеешь возможность прикоснуться к этим глобальным монстрам», – объясняет она.

Главным уроком Мустонен называет проект с McKinsey. «Если я не ошибаюсь, это был 2017 год. Я была руководителем проекта от Эстонии, мы с этими гуру-специалистами прорабатывали его на протяжении года, и они передавали все свои ноу-хау. Это школа, которую в университете ни за три, ни за четыре года не пройти», – вспоминает она.

После Maxima Мустонен работала коммерческим директором Bauhof Group, затем – членом правления и коммерческим директором HKScan Estonia по Балтии. Оттуда ее пригласили обратно в Maxima – уже генеральным директором. На этом посту она проработала 13 месяцев, до февраля 2024 года, и ушла, по ее словам, по обоюдному согласию.

Уход из Arco Vara

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В январе 2026 года Arco Vara сообщила, что Мустонен по собственной инициативе и по личным причинам покидает пост руководителя. Раскрывать причины ухода Мустонен не стала и сейчас.

«Мне было очень жаль уходить из компании: коллектив, проекты, главные акционеры – это было такое комбо, в котором было комфортно работать. Но причины были личные, и я хотела бы оставить их при себе. Решение никак не было связано ни с самой компанией, ни с людьми, которые в ней работают», – говорит она.

Связь своего ухода со сделкой по кварталу Luther она тоже отрицает. Arco Vara купила квартал Luther в мае 2026 года у Triple Net Capital, заплатив 35 млн евро за 15 объектов недвижимости. До этого Arco Vara развивала проект, не полностью им владея. Биржевая компания сообщала, что общий объем инвестиций в квартал Luther составит 200 млн евро. Это будет комплекс с квартирами, офисными и торговыми площадями и кафе. В квартале планируется построить 454 квартиры, почти 18 500 квадратных метров коммерческих площадей и подземную парковку на 615 мест. Кроме того, здесь разобьют парк.

«Я очень рада, что мне удалось пережить все те нюансы, которые появились в моей жизни в начале года. Я полна энергии и желания покорять новые вершины», – добавляет Мустонен.

Новый проект Мустонен

Теперь Мустонен ушла в консалтинг. «Мне хочется использовать свои навыки не в операционной занятости, а в том, чтобы помогать компаниям развиваться: увеличивать масштабы, запускать новые проекты с нуля. У меня восемнадцать лет опыта – и в рознице, и в производстве, и, благодаря Arco Vara, в недвижимости», – объясняет она.

Сейчас она работает над одним проектом эстонской компании, но подробностей не раскрывает: по ее словам, анонс будет в январе или феврале. «Этот проект – комбо всех отраслей, в которых я работала. Одно дело – ты работаешь в крупных международных компаниях, которые уже построены, и делаешь в них изменения. А здесь у тебя есть белый лист бумаги, и ты все строишь с нуля», – говорит Мустонен.

Сотрудничество она рассчитывает сделать долгосрочным – не на полгода, а на несколько лет. «Мне нравится команда, с которой мы работаем, люди, которые меня позвали. Есть мысль развиваться дальше вместе с ними», – говорит она.