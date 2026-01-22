Назад 22.01.26, 13:23 Мустонен – о неожиданном уходе из Arco Vara: «Это было непростое решение» Сегодня стало известно, что Кристина Мустонен покидает пост руководителя Arco Vara. По ее словам, решение об уходе никак не связано с самой биржевой компанией.

Кристина Мустонен на некоторое время останется в Arco Vara, чтобы передать свои обязанности новому руководителю. Новых планов она пока не строит.

Foto: Liis Treimann

«За этим стоит личная причина. Больше я ничего комментировать не могу и не особо хочу, – сказала Мустонен Äripäev. – Для меня это было непростое решение».