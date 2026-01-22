Мустонен – о неожиданном уходе из Arco Vara: «Это было непростое решение»

Руководитель девелопера Arco Vara Кристина Мустонен сообщила совету предприятия о своем решении покинуть должность по личным причинам. Совет компании начал поиск нового руководителя и обеспечит плавную передачу управления.
По словам исполнительного директора Arco Vara Кристины Мустонен, все более очевидным становится тот факт, что на фоне разрастающегося переизбытка предложения рост цен прежде всего на новое жилье звучит нереалистично.
Налоговый консультант Ханнес Лентсиус приобрел у бывших владельцев квартала Лютера более миллиона акций Arco Vara, рыночная стоимость которых достигает 2 млн евро. Ленциус верит в успех Arco Vara и надеется, что заключил выгодную сделку.
Цены на недвижимость продолжат расти, а доходность при покупке новой квартиры на стадии предпродаж составляет минимально 10%, заявила исполнительный директор Arco Vara Кристина Мустонен на выездной конференции «Деловых ведомостей» «Заставь деньги работать!».