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Конфликт совладельцев довел ресторан до банкротства: «Тщательно выбирайте своих бизнес-партнеров»

В Тарту ресторан Puente, открытый в квартале Aparaaditehas шеф-поваром Мати Людимойсом и гостиничным предпринимателем Пааво Корккой, оказался на грани банкротства после конфликта между совладельцами.
«Мы вкладывали в него всю душу и боролись до последнего», — рассказал о закрывшемся ресторане его основатель и шеф-повар Мати Людимойс.
  • «Мы вкладывали в него всю душу и боролись до последнего», — рассказал о закрывшемся ресторане его основатель и шеф-повар Мати Людимойс.
  • Foto: Puente
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