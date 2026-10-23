Из обанкротившейся фирмы по недвижимости исчезли 4 миллиона

Урмас Паэт: «Сейчас ситуация такова, что преступники в любом случае остаются в выигрыше»

В процедуре банкротства кредитно-сберегательного общества ERIAL наступил важный момент принятия решения: либо вкладчики соберут 300 000 евро для продолжения производства, либо расходы возьмет на себя служба по делам о неплатежеспособности. В противном случае процедура банкротства будет прекращена.