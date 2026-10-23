Из обанкротившейся фирмы по недвижимости исчезли 4 миллиона

Урмас Паэт: «Сейчас ситуация такова, что преступники в любом случае остаются в выигрыше»
В процедуре банкротства кредитно-сберегательного общества ERIAL наступил важный момент принятия решения: либо вкладчики соберут 300 000 евро для продолжения производства, либо расходы возьмет на себя служба по делам о неплатежеспособности. В противном случае процедура банкротства будет прекращена.
Из примерно 1600 человек, которые ждали возврата денег из обанкротившегося кредитно-сберегательного общества ERIAL, к установленному сроку заявили свои требования в рамках банкротного производства лишь немногие.
Конкурсный управляющий обанкротившегося кредитно-сберегательного общества ERIAL подал заявление о банкротстве бывшей дочерней компании, Erial Kinnisvara, которая ранее владела портфелем недвижимости КСО.
Компания по управлению инвестициями Eika Asset Management планирует выпустить облигации на сумму до 5 миллионов евро, чтобы профинансировать развитие нового логистического парка в Польше. Средства будут привлечены в три этапа в соответствии с потребностями проекта, а облигации предложит европейская платформа совместного инвестирования Letsinvest.