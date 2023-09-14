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dv.ee

14 сентября 2023 в 13:50









Предприниматель: цена на дрова сейчас примерно на 40% ниже, чем в прошлом году

Иллюстративное фото. Фото: Liis Treimann

По словам Паво Раудсеппа, главы компании Põmm, которая поставляет дрова в Тамсалу, в настоящее время трудно продать дрова, поскольку цена на них примерно на 40% ниже, чем в прошлом году.

Раудсепп продает сырую ольху по 55 евро за кубический метр, но только по 16, 30 или 100 кубометров за раз, сказал он изданию Virumaa Teataja, передает rus.err.ee.

По его словам, в настоящее время трудно продать дрова, поскольку цена на них примерно на 40% ниже, чем в прошлом году: «Это связано с тем, что газ снова поступает из России, так что это убийственно – газ дешевый, электричество дешевое. Дрова не могут быть дороже газа».

По мнению Раудсеппа, продажа дров не окупится, если цена мегаватт-часа электроэнергии упадет ниже 35 евро.