Назад 02.03.26, 06:00 Отель с лучшими в Ида-Вирумаа результатами жестко сокращает затраты, но оставляет место для добрых дел Нарвская компания Travel Balt, которая владеет отелем Inger, а с сентября также управляет новым бассейном Narva Ujula, по итогам прошлого года попала в ТОП самых успешных предприятий Эстонии по версии Äripäev. Сегодняшнему финансовому успеху предшествовало переосмысление бизнеса и внедрение электронных решений, которые позволяют делать ту же работу гораздо меньшими силами.

Владимир Изотов доволен тем, что теперь многие рабочие процессы в отеле происходят по простому нажатию кнопки.

Foto: Николай Андреев

В свежем ТОПе гостиничных предприятий Travel Balt – на 30-м месте. Годом ранее он был на десятом. «Лидеры рынка выросли быстрее», – говорит на это руководитель компании Владимир Изотов. Тем не менее, среди отелей Ида-Вирумаа у Travel Balt по-прежнему самое высокое место в ТОПе и, соответственно, лучшие экономические показатели. Оттолкнувшись от дна 2020 года, в 2023-м оборот превысил доковидные показатели и продолжает расти.

Владимир Изотов считает, что во многом рост связан с теми серьезными изменениями в архитектуре бизнеса, которые произошли в компании в последние годы.

От поваров-маляров к умным продажам

Во время пандемии отель по решению правительства был полностью закрыт на две недели. Пришлось даже выселить группу врачей из Тарту, которые приехали в Нарву помогать местным медикам. Владимир Изотов вспоминает, что 50 работников остались в пустом здании на 84 номера и 3500 квадратных метров.

Статья продолжается после рекламы

Это вынужденное затишье в отеле использовали, чтобы сделать то, что в обычный период не удавалось. От государства компания получила около 300 тысяч евро различных пособий, а также гарантии под кредит на полмиллиона под 3% годовых. «До ковида при оценке нашего бизнеса в 1,4 миллиона нам ни один банк не давал даже 200-300 тысяч в кредит», – рассказал Владимир Изотов. По его словам, реновацию начали своими силами во время вынужденного простоя: «Наши работники стали многофункциональными: повара и официанты пошли в ремонтники и маляры, сами красили номера». Когда появился доступ к финансированию, за дело взялись уже строители. А потом Александр Мийна из консалтингового агентства Lean Digital помог компании полностью переосмыслить бизнес. Обсудили и картографировали все процессы, происходящие в фирме, убрали лишнее, упростили, заменили электронными решениями ручную работу там, где было возможно, рассказывает Владимир Изотов. Например, раньше для выплаты зарплаты нужно было собрать с руководителей ведомости, где отмечалось отработанное их сотрудниками рабочее время, собрать данные в одну таблицу, отдать в бухгалтерию… Сейчас каждый работник, приходя на работу или уходя с нее, отмечается на сканере отпечатком пальца. Данные попадают в программу от эстонской компании Ektaco, руководители подтверждают их двумя нажатиями кнопок, и файл сразу попадает в банк для совершения транзакции. Умная система в реальном времени меняет цены на номера: при малом спросе цены снижаются, при высоком – заметно растут. Аккаунтами Inger на всех порталах для бронирования управляет электронный менеджер каналов: если клиент, например, бронирует номер на Booking.com, то объявление об этом номере сразу исчезает и с других площадок. При ручном управлении были бы задержки, из-за которых один и тот же номер могли бронировать разные клиенты. Горячие новости 26.02.26, 12:45 Немецкий гигант получил разрешение на покупку эстонского отопительного бизнеса 27.02.26, 19:00 Компания, производящая мотоциклы под Таллинном, планирует выход на биржу 27.02.26, 06:00 Бизнесмен первым привез в Эстонию Chevrolet и FIAT, но погиб на пути в Нарву KM 02.02.26, 09:17 Forus: сегодня устройства б/у ничем не хуже новых, но значительно выгодней для компании

В телефоне начальника не только дэшборд отеля с количеством занятых и свободных номеров, но даже ключи от этих номеров.

Foto: Николай Андреев

Цифровыми стали и многие другие процессы в гостинице – и для работников, и для клиентов. Владимир Изотов советует и другим предпринимателям последовать его примеру, поскольку это позволяет серьезно снизить издержки. К тому же, на составление дорожной карты дигитализации можно получить государственную субсидию от EIS.

Заметные изменения не в цифровом, а в физическом мире произошли в ресторане при гостинице, который назывался Salvador. Теперь это кафе Inger. Клиенты набирают себе еду на поднос, как в столовой, сами уносят грязную посуду, и больше не нужны пять официантов.

Статья продолжается после рекламы

«На бизнес-ланчи к нам приходит 150-200 человек в день благодаря доступности и выбору. У каждого есть клиентская карточка: каждый десятый обед бесплатный, – перечисляет изменения руководитель. – Мы ушли от концепции ресторана с банкетами и плясками, которые приносили много шума и жалобы от соседей. Бывало, что в десять вечера звонили из дома через дорогу и говорили, что невозможно спать. А представляете, каково было спать в отеле? Сейчас мы – кафе, закрываемся в восемь вечера».

Это логично, поскольку основные клиенты отеля Inger – командировочные. Например, при запуске завода магнитов здесь жило много китайских специалистов. Здесь также живут приезжающие на соревнования хоккеисты, боксеры, футболисты – есть даже отдельная комната для тренерских совещаний клуба Narva Trans.

Непрофильный бизнес хорошо держится на воде

В прошлом году компания Travel Balt решилась на очень серьезное изменение: взяла под свое управление бассейн Narva Ujula в нарвском здании Академии МВД.

Несколько лет назад Inger выбрал путь развития, и была идея построить собственный СПА-комплекс. Однако это оказалось очень дорого и технически сложно, и в итоге отель стал ориентироваться на бизнес-клиентов. Одна из причин взять в управление готовый бассейн – желание все-таки предложить клиентам гостиницы эту дополнительную услугу. Но между зданиями – почти километр, поэтому между ними курсирует микроавтобус для постояльцев.

У бассейна в нарвском здании Академии МВД сложная история: после строительства здания он некоторое время работал, после чего фирма-оператор отказалась от него. Бассейн простаивал, конкурс на нового оператора не удался, некоторое время бассейном управляло AS Riigi Kinnisvara, а потом его представители убедили руководство отеля Inger заняться новым направлением бизнеса.

Была вполне реальная опасность, что самый современный бассейн в Эстонии закроется, сказал Владимир. Для него это во многом личная история: он сам пловец, а его отец – главный тренер нарвской команды по плаванию.

Бассейн располагается в подвале нарвского учебно-жилого здания Академии МВД и Тартуского университета.

Foto: Николай Андреев

Для бассейна тоже было подготовлено цифровое решение, но оно (возможно, к счастью) не было реализовано. Был план, согласно которому бассейн работал бы круглосуточно с минимальным персоналом, но с турникетами на входе (со встроенными алкотестерами). Над водой должны были располагаться камеры, и в случае, если бы кто-то пошел ко дну, искусственный интеллект должен был заметить это и вызвать спасателя из охранной фирмы, который прибыл бы через три-четыре минуты.

«Мы готовы были покупать турникеты, но вышло распоряжение министерства, что с 1 января 2026 года в бассейне обязательно должен быть человек с навыками спасения. В итоге мы увеличили время работы с 6 утра до полуночи с персоналом. Мы нашли профессионального пловца, трудоустроили его, и весь персонал также обучили спасению вместе со специалистами из спа-отелей Noorus и Meresuu», – рассказал Владимир Изотов.

Статья продолжается после рекламы

По его словам, бассейн старались сделать максимально доступным и по времени, и по цене. В результате, окупаться он стал сразу, а в январе установил рекорд: 8 тысяч посещений за месяц.

«Может быть, многие люди решили начать заниматься спортом с нового года, а не с понедельника», – улыбаясь, предположил Владимир.

Баня при бассейне работала даже несмотря на шокирующие цены на электричество. В воде стали проводить различные тренировки, появилась доска с именами рекордсменов бассейна. Здесь стали продавать напитки, потом еду – проект, уводящий в сторону от основной деятельности компании, явно набрал обороты.

Иногда гости бесплатно спят на полу

Следующий после ковида и энергокризиса сложный период в жизни отеля Inger был связан с войной России против Украины. И речь не только об исчезновении российских туристов.

Отелем владеет россиянин Игорь Дулатов. Нарвитянин Владимир Изотов вспоминает, что они познакомились в Финляндии. Дулатов был одним из российских инвесторов, которые за 1,3 млн евро построили там базу кемпингов и большой ресторан на берегу моря. Владимир работал в этом проекте.

«Мы там прожили два с половиной года, – рассказал он. – В какой-то момент Игорь сказал: “Слушай, у меня 49% “Ингера”, хочешь поехать домой?” И тогда мы начали детально смотреть, что можем сделать здесь».

В 2016 году Игорь Дулатов выкупил отель полностью. Он гражданин России и Гренады, имеет вид на жительство в Италии и э-резидентство в Эстонии.

Владимир Изотов отмечает, что инвестиции в нарвский отель были сделаны задолго до войны: «Я очень надеюсь, что это не повлечет никаких санкций, и мы будем дальше развиваться. Он стопроцентный бенефициар, но он отсюда не выводит ничего, наоборот, он помог нам в ковидный кризис».

Статья продолжается после рекламы

Отель Inger расположен недалеко с центральной площадью Нарвы и погранпунктом.

Foto: Inger Hotell

В 2022 году, когда через Нарву хлынул поток украинских беженцев, Inger активно помогал им – и самостоятельно, и вместе с волонтерами НКО «Друзья Мариуполя».

«Мне запомнились две сестренки, одной 17 лет, другой – 14 или 15. Они приехали в кедах – а у нас минус 15 на улице. Я сразу сказал: “Пошли, я куплю вам теплые ботинки”. Оказалось, родители верили пропаганде и остались в Мариуполе ждать российские войска, а младшая дочь онлайн изучала французский, и ее преподавательница готова была ее принять во Франции. Пару-тройку дней они у нас пожили и улетели во Францию. Мы до сих пор с ними на связи, у них все получилось – учатся там в колледже. Но, мне кажется, это единичные случаи, у кого все так получилось».

Владимир вспоминает, что многие были в очень тяжелой ситуации, были инвалиды и даже раненые, в отеле собирали сухпайки. Беженцам сразу начали давать скидки, кого-то заселяли бесплатно.

Когда российская сторона закрыла границу для машин, Inger, находящийся в нескольких минутах ходьбы от погранпункта, испытал новый наплыв постояльцев. С тех пор, как эстонская сторона стала закрывать границу на ночь, периодически – во время школьных каникул и перед праздниками – на границе вновь случаются коллапсы. Они, конечно, несравнимы с кризисом 2022 года, но люди стоят на улице до полусуток, в том числе ночью, в дождь и снег.

С одной стороны, это приток клиентов – доходы отеля в такие периоды возрастают. С другой, случается, что мест во всех отелях Нарвы просто не хватает.

«Когда очереди на границе копятся, мы пускаем всех желающих бесплатно погреться, зарядить телефоны. Бывало, что люди ночевали прямо в конференц-залах на полу, на ковровом покрытии, потому что других вариантов не было. Это было бесплатно, мы просто хотим помочь», – рассказывает Владимир Изотов.