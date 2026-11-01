Компании сокращают работников без экономического кризиса. И в этом вся суть

«Очередная волна сокращений может прийтись на конец января»
Искусственный интеллект берет на себя все больше задач, которые раньше выполняли начинающие работники компаний, однако расширение использования ИИ объясняет далеко не все сокращения, в том числе в Pipedrive, считают рекрутеры.
Разработчик программного обеспечения для продаж Pipedrive сегодня объявил о структурных изменениях, в результате которых компания значительно сократится. «Меньше команд, меньше руководящих должностей и меньше офисов».
Компания по управлению инвестициями Eika Asset Management планирует выпустить облигации на сумму до 5 миллионов евро, чтобы профинансировать развитие нового логистического парка в Польше. Средства будут привлечены в три этапа в соответствии с потребностями проекта, а облигации предложит европейская платформа совместного инвестирования Letsinvest.