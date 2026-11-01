Назад Компании сокращают работников без экономического кризиса. И в этом вся суть Почему компании сокращают сотрудников в то время, когда в целом дела идут хорошо – как у них самих, так и в экономике в целом?

В крупных компаниях Дании, работающих в самых разных отраслях, идет новая волна сокращений. Как и в Эстонии.

Компании сокращают сотрудников не потому, что переживают кризис. Скорее наоборот. У ведущих датских компаний и экономики Дании в целом дела идут очень хорошо, пишет датская деловая газета Børsen.

В объяснениях нынешних сокращений прослеживается общая черта: цель – упростить организационную структуру и обеспечить конкурентоспособность. Компании слишком сильно разрослись.