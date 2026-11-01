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Компании сокращают работников без экономического кризиса. И в этом вся суть

Почему компании сокращают сотрудников в то время, когда в целом дела идут хорошо – как у них самих, так и в экономике в целом?
Судоходный гигант Mærsk сокращает 1000 административных должностей.
В крупных компаниях Дании, работающих в самых разных отраслях, идет новая волна сокращений. Как и в Эстонии.
Компании сокращают сотрудников не потому, что переживают кризис. Скорее наоборот. У ведущих датских компаний и экономики Дании в целом дела идут очень хорошо, пишет датская деловая газета Børsen.
В объяснениях нынешних сокращений прослеживается общая черта: цель – упростить организационную структуру и обеспечить конкурентоспособность. Компании слишком сильно разрослись.
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