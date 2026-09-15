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Что, если с поставками газа зимой будут перебои? Enefit просит разрешения отапливать Нарву сланцевым маслом

Enefit Power официально обратился сначала к властям Нарвы, а затем, заручившись их поддержкой, в Департамент окружающей среды с предложением отапливать город этой зимой сланцевым маслом, производимым из местного сырья. Главная цель – сохранить отопление в случае, если из-за проблем на мировом рынке газ значительно подорожает или его вовсе нельзя будет купить.
В конце августа торжественно открылся Enefit-280-2. Это уже четвертый завод сланцевого масла Enefit Industry рядом с Эстонской электростанцией.
  • В конце августа торжественно открылся Enefit-280-2. Это уже четвертый завод сланцевого масла Enefit Industry рядом с Эстонской электростанцией.
  • Foto: Николай Андреев
Для горожан это означает не только стабильное теплоснабжение, но и существенное снижение расходов на отопление – примерно вдвое по сравнению с нынешним уровнем. Сейчас жители Нарвы платят за тепло по одной из самых высоких цен в Эстонии – почти 138 евро за МВт·ч. Для сравнения, в Таллинне цена составляет 77 евро за МВт·ч. Речь идет о ценах без НСО на входе в теплосеть – конечная цена для потребителя выше.
Переход на сланцевое масло означает нарушение экологических норм по выбросам вредных веществ в атмосферу. Сейчас речь идет о временном использовании, в порядке исключения, с ноября по апрель.
Об этом на прошедшей в Нарве 15 сентября пресс-конференции рассказали представители города, теплосетей и производителя тепла.

Газ закуплен только на половину отопительного сезона

У Нарвы сейчас два источника теплоснабжения – 11-й энергоблок Балтийской электростанции и резервная (пиковая) газовая котельная, которая по факту стала основным поставщиком тепла. Ее основным топливом является природный газ, но технически котельная может работать и на сланцевом масле.
Отвечающий за производство электроэнергии и тепла член правления Enefit Power Александр Ефремов рассказал, что предприятие зафиксировало цену на поставку 120 ГВт·ч природного газа, однако для полного прохождения зимнего сезона городу требуется порядка 240 ГВт·ч первичной энергии. Таким образом, гарантированного объема газа Нарве хватит примерно на ползимы.
Это не физические запасы газа, которые Enefit Power уже хранит где-то у себя – это договор на поставку трубопроводного газа по фиксированной цене.
На фоне нестабильности на мировых рынках, скачок цен на газ и даже дефицит газа рассматриваются в компании как реальные угрозы.
Руководитель теплосетей Narva Soojusvõrk Павел Рушелюк отметил, что удорожание газа прямо сейчас сказывается на тарифах даже в тех городах, которые отапливаются путем сжигания древесной щепы. Дело в том, что на таких котельных в качестве второго топлива все равно используется природный газ.
«Уже вчера компания Gren объявила, что в Пярну тариф вырастет с 68 до 78 евро, а в Тарту с 1 октября только с 62 до 65 евро. Какое-то повышение будет и в Нарва-Йыэсуу. Отапливаемые на биомассе сетевые районы, которые есть в Эстонии – у них газ составляет приблизительно от 5 до 10% топлива, не выше, – рассказал Рушелюк. – У нас это влияние наибольшее. Если там 5%, то у нас сейчас, наоборот, 95% топлива – это газ».
Однако юридически Enefit Power не имеет права полностью переключить котельную на жидкое топливо: действующее экологическое разрешение допускает сжигание сланцевого масла не более 10 дней в году – при авариях или, например, при плановом техобслуживании газовых магистралей, рассказал Ефремов.
Александр Ефремов (справа) и Павел Рушелюк объясняют на пресс-конференции в Нарве ситуацию с природным газом и сланцевым маслом.
  • Александр Ефремов (справа) и Павел Рушелюк объясняют на пресс-конференции в Нарве ситуацию с природным газом и сланцевым маслом.
  • Foto: Николай Андреев
Чтобы избежать возможного кризиса, Enefit Power при поддержке городской управы подала в Департамент окружающей среды ходатайство о временном освобождении от экологических требований на период с 1 ноября 2026 года по 30 апреля 2027 года.
Подобный прецедент уже был: во время европейского газового кризиса Департамент окружающей среды выдал аналогичное разрешение, что позволило резервной котельной Нарвы непрерывно работать на сланцевом масле с августа по ноябрь 2022 года.

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11-й энергоблок против пиковой котельной
Утвержденный Департаментом конкуренции предельный тариф на тепло для нарвитян составляет 137,69 евро/МВт·ч (без НДС). Реальная же стоимость отопления в конкретные дни зависит от того, какое оборудование находится в работе.
Если цена электроэнергии на бирже Nord Pool держится выше примерно 130 евро/МВт·ч, энергетическому концерну выгодно запускать 11-й блок Балтийской электростанции для продажи электроэнергии. В этом случае тепло от электростанции, поступающее через теплообменник в сети Narva Soojusvõrk, обходится конечным потребителям всего в 78 евро/МВт·ч.
Когда биржевая цена электричества опускается, генерация на 11-м блоке становится убыточной, и его останавливают. Вся тепловая нагрузка переходит на резервную котельную.
Затраты при сжигании газа здесь превышают 90 евро/МВт·ч, тогда как при использовании сланцевого масла этот показатель составляет около 50 евро/МВт·ч.

Все участники – в одном концерне

Enefit Industry добывает сланец и производит из него сланцевое масло теперь уже на четырех заводах рядом с Эстонской электростанцией: Enefit-140-1, Enefit-140-2, Enefit-280-1 и Enefit-280-2.
Enefit Power владеет Балтийской электростанции и ее пиковой котельной и поставляет тепло сетевому предприятию Narva Soojusvõrk. Все три компании входят в один государственный энергетический концерн Eesti Energia. Нет ли в предложении использовать сланцевое масло вместо газа дополнительной выгоды для концерна?
«Объемы продаж не очень большие – менее 10%. Если суммарный объем производства четырех установок составляет около 2000 тонн в сутки, то котельная потребляет 150 тонн. То есть для заводов по производству масел это далеко не крупнейший потребитель. Есть и другие рынки сбыта, поэтому коммерческой цели здесь нет – это делается именно для обеспечения надежности поставок», – заверил Александр Ефремов.

Нарвитяне платят гораздо больше жителей Таллинна и Тарту

Мэр Нарвы Яан Тоотс уверен, что вопросов у Департамента конкуренции к сотрудничеству в рамках одного концерна не возникнет. Мэр акцентирует внимание на социальных проблемах, связанных с дорогим отоплением:
«Скажем честно, люди у нас зарплату получают ниже среднего по Эстонии. 30,8% населения – пенсионеры. Такого нигде больше нет, в среднем, пенсионеры – это 22-24%. Поэтому обстановка очень плохая, и надо подчеркнуть, что в Таллинне тепло сейчас стоит где-то 76-77 евро за мегаватт-час, в Тарту еще ниже – около 62 евро, а у нас больше 137! Поэтому у нас есть основание попросить государство делать исключение».
Мэр Нарвы Яан Тоотс отмечает, что из-за дорогого отопления в городе сложилась очень плохая социальная ситуация.
  • Мэр Нарвы Яан Тоотс отмечает, что из-за дорогого отопления в городе сложилась очень плохая социальная ситуация.
  • Foto: Николай Андреев
Тоотс отметил, что у государства есть цифры общих выбросов в Эстонии, где-то они больше, где-то меньше, и на этом общем фоне государство вполне может сделать для Нарвы временное исключение.

Почему нельзя перейти на «собственную нефть» насовсем?

Использование сланцевого масла ведет к существенному росту выбросов диоксида серы и оксидов азота. И чтобы использовать произведенное в Эстонии сланцевое масло для отопления постоянно, придется вписываться в существующие экологические требования.
«Если говорить о постоянном решении, то требуются большие инвестиции – миллионы евро. Надо строить дополнительную установку сероочистки, надо модернизировать горелки котлов и так далее. То есть, об этом сейчас речь не идет, – подчеркнул Александр Ефремов. – Технически это возможно, но требуются инвестиции, которые лягут на плечи конечных потребителей. Поэтому это сейчас нецелесообразно».
«Ну, и это же шаг назад, когда вся Эстонии, наоборот, перешла от сланцевого масла на биомассу», – добавил Павел Рушелюк.
Ввод в эксплуатацию нового постоянного источника теплоснабжения Нарвы запланирован на декабрь 2028 года. Газ, который образуется при производстве сланцевого масла, будут сжигать в котельной и по новой теплотрассе поставлять тепло в Нарву. Стоимость отопления на первые годы зафиксирована на 53,80 евро/МВт·ч, и это решение вписывается в экологические требования.
То есть, сейчас перед Нарвой стоит острый социальный вопрос, как дотянуть до запуска этой теплотрассы – пережить не только эту зиму, но и следующую с высокими ценами на природный газ.
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