  • 03.04.26, 07:00

Моду диктуют короткие видео: даже бабушки-садоводы покупают то, что видели в TikTok

Садоводы Ида-Вирумаа приобретают цветы в соцсетях, в магазинах, а кто-то – на городских клумбах. Местным питомникам приходится конкурировать с крупными торговыми сетями. ДВ спросили специалистов, что пользуется самым большим спросом среди владельцев садов в Ида-Вирумаа и меняется ли мода?
Наталья Никитина снимается в коротком ролике для соцсетей – это главный способ привлечения клиентов в ее питомник.
  • Foto: Николай Андреев
Нарвитянка Ольга, которая увлекается садоводством, рассказала ДВ, что в Ида-Вирумаа обычно покупает растения в питомниках в Йыхви и в магазине Bauhof в том же городе.
«Сейчас общая тенденция – сады в природном стиле, малоуходные сады – даже без газонов, без ярких акцентов, в спокойной гамме, – рассказала Ольга. – До сих пор покупают много гортензий. И в последнее время стали очень популярны злаковые растения, в малоуходных садах – многолетние, чтобы не возиться с ними каждый год. Их популярность зашкаливает, но и цены на них тоже. В Bauhof я видела даже 20 евро за штучку».

Пенсионерки выбирают саженцы в TikTok

Питомник Mustvee Puukool открылся в Нарве в апреле прошлого года. Его хозяйка Наталья Никитина перенесла сюда часть бизнеса с Чудского озера, и уже первый сезон оказался прибыльным. «Там покупательская способность очень низкая и работать там некому. Не хотят люди работать, тяжело им физически. И вот мы расширились сюда», – рассказала она.

По словам Натальи, в Нарве питомник продает плодовые растения, хвойные, другие декоративные растения, семена, удобрения, инструменты и многое другое, что может понадобиться в саду. Сейчас растения в горшках уже расставлены на открытой площадке, заходят первые клиенты.
В последние дни марта в питомнике уже есть первые клиенты.
  • Foto: Николай Андреев
По опыту Натальи, декоративные злаки популярны среди эстонцев, а в Нарве, где в основном русскоязычные покупатели, мода отличается: «Мода идет с российской стороны, – говорит она. – Люди насмотрятся видосиков оттуда, и мне приходится сразу реагировать. В этом сезоне будут очень популярны колоновидные яблони и низкорослые растения».
Но и для самой Натальи Никитиной видео стало главным способом продвижения продукции – она надевает фартук и шляпу, рассказывает о растениях, а помощница снимает ее на камеру смартфона. Каждое видео публикуется в аккаунтах Mustvee Puukool в TikTok, Instagram, Facebook и YouTube, поскольку разные клиенты предпочитают разные соцсети.
«О чем я выставляю ролик, то сразу как корова языком слизывает! Приходят, покупают именно то, что я рекламирую. Большинство людей плохо ориентируется в теме – ну, знают черную смородину и крыжовник – и все. И когда им начинаешь все объяснять, тогда получается вау-эффект – они понимают, что это им точно надо! Но я продаю то, что мне самой нравится. Что я хотела бы, чтобы чаще встречалось в садах».
Причем на короткие видео ориентируются и пенсионеры. «Я думала, они сидят в Фейсбуке. Но как-то однажды приходит бабушка и говорит: "Я увидела вас в ТикТоке". Классно! Я была очень удивлена», – рассказала Наталья.
По ее словам, те, клиенты, которые раньше сажали только смородину, «распробовали» декоративные кустарники. Но особенно хорошо разбирают цветы во время цветения. «Это неправильно, это импульсивные покупки, – сказала она. – Потому что люди весной не знают, как выглядит растение во время цветения. Вот сейчас три палочки торчат из горшка, ни листика нет, и ничего не понятно. Но покупать нужно сейчас, а не во время цветения».
Есть модные тренды, которые растягиваются на много лет, рассказала хозяйка питомника. Например, очень популярны штамбовые растения, хотя они дороже кустов. И лет 20 все более и более популярными становятся гортензии – неприхотливые, не нуждающиеся в особом уходе, не боящиеся болезней и вредителей, но с большими шикарными шапками цветов.
По словам Натальи, покупатели охотно разбирают и хвойники, особенно туи для живых изгородей – те же, которые продаются, например, в Maxima.

Туи стабильно популярны среди владельцев частных домов и дач – ими отгораживаются от соседей.
  • Foto: Николай Андреев
«Все эти брабанты и смарагды – вот уже вот тут, – рассказывает Наталья, поднося руку к горлу. – Пройдет несколько лет, и их начнут выкорчевывать со страшной силой. Потому что это мода, их уже слишком много. Они только поначалу кажутся маленькими, а потом их нужно контролировать, обрезать. И все хотят ими от соседей закрыться, защититься. Зачем? Один раз живем – посадите лучше декоративные кустарники».

Торговая сеть продает смелые эксперименты

«У каждого товара, у каждого магазина свой клиент, – рассуждает Наталья Никитина. – Но в магазинах у растений часто корни обрублены, неизвестно, как они выращены. У питомников все акклиматизированное в Эстонии и здоровые корни. Лучше покупать у местных».
Руководитель Bauhof по маркетингу Кристина Кяйт-Каттель считает, что эта торговая сеть не может соревноваться с питомниками в том, что касается саженцев деревьев, но выигрывает в других категориях: «Наша сила – это программа лояльности, в рамках которой мы предлагаем скидку 25% постоянным клиентам, а также гибкость – мы быстро реагируем на погодные условия и на потоки клиентов».
В Bauhof среди самых популярных растений анютины глазки, розовые бегонии, петунии и рассада, которая продается здесь с февраля.
На некоторых растениях в питомнике уже появляются листья.
  • Foto: Николай Андреев
По словам Кяйт-Каттель, среди новинок этого сезона выделяются деревья, у которых на один ствол привиты разные культуры, косточковые и фрукты: например, на одном дереве растут вишни и груши. В Bauhof тоже популярны колоновидные и штамбовые растения, в том числе смородина и розы, подходящие для местного климата.
В последние годы в Bauhof растет популярность рябины с темными листьями, персиков, абрикосов и винограда. «В этом году мы ожидаем еще большего предложения персиков и абрикосов из эстонских питомников, – рассказала руководитель по маркетингу. – В прошлом году мы успешно экспериментировали со штамбовой формой крыжовника и смородины, что позволяет нам предложить более широкий выбор в этом сезоне».

Некоторые «приобретают» цветы бесплатно

На этой неделе в Нарве планируют начать высадку цветов на городских клумбах. Первые весенние цветы не будут такими пышными, как летние, которые появятся в мае и июне. «Будут розовые, фиолетовые, синие цветы. Мы учитываем, что слишком яркие цвета могут эмоционально немного подавлять, то есть учитываем не только красоту, но и пользу», – говорит Наталья Маггерамова из нарвского Департамента городского хозяйства.
Летние цветы, рассказывает она, будут в городе повсюду, но все-таки в некоторых местах их решили в этом году высадить поменьше, поскольку здесь цветы кто-то ежегодно выкапывает.

«К сожалению, мы не можем наказать за это штрафом или возбудить дело. Патрули ездят по городу, и если они видят такое, они останавливаются, делают замечание, просят посадить цветы обратно и передают нам эту информацию», – рассказала чиновница.
Хотя в сумме ущерб городу причиняется значительный, в каждом конкретном случае ущерб от украденного цветка настолько маленький, что наказать злоумышленника не получается, даже если его удается взять с поличным.
Уличные клумбы в Силламяэ. Иллюстративное фото.
  • Foto: Николай Андреев

Соотношение картошки и газонов

Владельцы дачных участков и частных домов в этой части Эстонии когда-то использовали землю почти исключительно для выращивания еды.
«Еще в моем детстве не было никаких газонов, я помню, как они только начинали появляться. И были такие ручные газонокосилки, которые надо было катать туда-сюда, – рассказала Наталья Никитина. – А потом пошло по нарастающей – все стали убирать грядки и делать один сплошной газон. И каждый выходной, каждый государственный праздник вокруг – жужжание газонокосилок, и не слышно пения птиц».
Саженцы плодовых деревьев в питомнике.
  • Foto: Николай Андреев
Среди клиентов нарвского питомника есть и молодежь, которая покупает дачи или получает их в наследство и выкорчевывает то, что было посажено бабушками и дедушками, рассказала Наталья: «Уже двадцатилетние покупают старенькие дачки и начинают. Так что все хорошо, не все потеряно», – сказала она.
Но все же газоны и клумбы победили не полностью. Открытые площадки питомников по-прежнему заставлены саженцами плодовых деревьев, а в Bauhof активно раскупают семенной материал. Самый популярный – это картофель, семена овощей и лук, объем продаж которого растет с каждым годом.
Похожие статьи

Здесь запланированы прилавки для продажи собственного урожая.
  • 10.10.25, 07:00
Полузаброшенный рынок в Нарве превращают в современный
Кайса Моора.
  • 08.05.23, 09:02
Известная цветочная фирма перешла от матери к дочери
Вид от жилого дома Joaoru Residentsid на замок Германа.
  • KM
  • 01.04.26, 12:36
Рынок недвижимости Нарвы меняется: спустя тридцать лет завершен первый новый жилой проект

Самые читаемые

1
Новости
  • 03.04.26, 12:56
Большой обзор: в ближайший год в Эстонии откроются десятки новых производств
Общий объем инвестиций в новые производства – почти 328 млн евро
2
Новости
  • 04.04.26, 13:12
Инспекция труда: почти в каждом споре работодателя обвиняют в причинении морального вреда
Как избежать трудового спора
3
Биржа
  • 04.04.26, 16:16
Куда инвестировать 100, 1000 или 10 000 евро: «Аппетит приходит во время еды»
4
Новости
  • 02.04.26, 13:37
Новый спа-отель у Чудского озера ищет в команду сто человек
5
Новости
  • 03.04.26, 12:10
Цена «зеленого перехода»: одна лишь мысль об электрогрузовиках стоит миллионы
6
Новости
  • 05.04.26, 15:01
Она купила свои первые акции в 24 года: теперь эта инвестиция принесла ей квартиру мечты

Последние новости

Новости
  • 06.04.26, 11:48
Валдо Кальм: кризис на Ближнем Востоке требует от Эстонии рывка к энергонезависимости
Биржа
  • 06.04.26, 10:51
Liven начал подготовку к IPO
Биржа
  • 06.04.26, 10:23
Цена на нефть замерла в ожидании перемирия
Новости
  • 06.04.26, 09:49
Промышленное производство в феврале сократилось
Биржа
  • 06.04.26, 08:37
Пять важнейших событий этой недели, о которых стоит знать
Биржа
  • 06.04.26, 08:19
Крах Estateguru в Германии. Под угрозой 77 миллионов, инвестор понес 90-процентный убыток
Подсказка
  • 06.04.26, 06:00
«Нас лишают жилья»: собственники дома против кредита в 6 млн евро
Новости
  • 05.04.26, 15:27
Иран атаковал инфраструктурные объекты в странах Персидского залива

Сейчас в фокусе

«Аппетит приходит во время еды, и в какой-то момент ты уже начинаешь думать, что можно сделать, чтобы откладывать чуть больше. Люди и сами удивляются, как быстро 100 евро превращаются в 200 или 300 евро», – призналась Кристи Сааре.
Биржа
  • 04.04.26, 16:16
Куда инвестировать 100, 1000 или 10 000 евро: «Аппетит приходит во время еды»
С 2023 года Бенедикте Лейе Нильсен возглавляет Датское женское экономическое общество, которое выступает за экономическое равенство.
Новости
  • 05.04.26, 15:01
Она купила свои первые акции в 24 года: теперь эта инвестиция принесла ей квартиру мечты
Эмоциональные заявления без доказательств и изложение предположений как фактов в рамках трудовых споров не помогают ни одной из сторон, заявила в эфире радио Äripäev генеральный директор Инспекции труда Кайре Саареп.
Новости
  • 04.04.26, 13:12
Инспекция труда: почти в каждом споре работодателя обвиняют в причинении морального вреда
Как избежать трудового спора
23 новых завода и производственных здания распределены по всей Эстонии, однако их концентрация все же выше в окрестностях Таллинна.
Новости
  • 03.04.26, 12:56
Большой обзор: в ближайший год в Эстонии откроются десятки новых производств
Общий объем инвестиций в новые производства – почти 328 млн евро
«Мы не работаем ради наград, но всегда приятно, когда наши усилия замечают и признают», – отметила руководитель по персоналу Swedbank Лийза-Мария Лээс.
Новости
  • 04.04.26, 14:33
ТОП лучших работодателей: зарплата – не главное?
Глава Telia Eesti Андре Виссе.
Новости
  • 05.04.26, 12:56
Глава Telia: если раньше плюс 30% к зарплате могли просить разработчики, то теперь – специалисты по ИИ
Пожар рядом с аэропортом в Дубае. Фото архивное от 16 марта.
Новости
  • 05.04.26, 15:27
Иран атаковал инфраструктурные объекты в странах Персидского залива
Вид от жилого дома Joaoru Residentsid на замок Германа.
  • KM
Content Marketing
  • 01.04.26, 12:36
Рынок недвижимости Нарвы меняется: спустя тридцать лет завершен первый новый жилой проект

