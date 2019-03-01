Налогообложение командировки, совмещенной с отпуском

Свершилось! Налоговый администратор сменил позицию по ситуации, когда деловая поездка переходит в отпуск или, наоборот, после пребывания где-либо на отдыхе налогоплательщик продолжает находиться там же, но уже по служебным делам.

Спор между представителями налогоплательщиков и налоговиками длился почти два десятилетия и напоминал споры средневековых схоластов о том, что первично: курица или яйцо.