Деловые ведомости
Подписаться всего за 3.99 €
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic−0,35%315,11
  • OMX Riga−0,35%888,63
  • OMX Tallinn−0,23%2 065,57
  • OMX Vilnius−0,14%1 397,79
  • S&P 5001,5%6 900,53
  • DOW 301,96%49 867,31
  • Nasdaq 1,64%22 910,21
  • FTSE 1000,59%10 369,75
  • Nikkei 2250,81%54 253,68
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%90,98
  • OMX Baltic−0,35%315,11
  • OMX Riga−0,35%888,63
  • OMX Tallinn−0,23%2 065,57
  • OMX Vilnius−0,14%1 397,79
  • S&P 5001,5%6 900,53
  • DOW 301,96%49 867,31
  • Nasdaq 1,64%22 910,21
  • FTSE 1000,59%10 369,75
  • Nikkei 2250,81%54 253,68
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%90,98
  • 06.02.26, 18:29

La Repubblica: диалог с Россией от имени ЕС могут поручить бывшему президенту Финляндии

Юывшего президента Финляндии Саули Ниинистё рассматривают в качестве возможного специального посланника ЕС по Украине и диалогу с Россией.
Встреча президента Эстонии Тоомаса Хендрика Ильвеса с финским коллегой Саули Ниинистё в 2016 году.
  • Встреча президента Эстонии Тоомаса Хендрика Ильвеса с финским коллегой Саули Ниинистё в 2016 году.
  • Foto: Soome presidendi kantselei
Как передает Yle со ссылкой на итальянскую газету La Repubblica, бывшего президента Финляндии Саули Ниинистё обсуждают как кандидата на пост специального представителя Европейского союза, который мог бы заниматься восстановлением отношений с Россией.
По информации издания, этот вопрос поднимался на переговорах в Париже с участием президента Франции Эммануэля Макрона, главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен и председателя Европейского совета Антониу Кошта.
La Repubblica также пишет, что среди возможных кандидатов на эту роль называются бывший канцлер Германии Ангела Меркель и экс-премьер Италии, бывший глава Европейского центрального банка Марио Драги.

Статья продолжается после рекламы

Ранее Ниинистё в интервью Yle заявлял, что Европе следует вести прямой диалог с Россией, указывая на пример президента США Дональд Трамп.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Президент Алар Карис дал в Дубае интервью Euronews, в котором, говоря о переговорах между Россией и Украиной, отметил, что в обсуждениях должен участвовать и Европейский Союз.
  • 04.02.26, 18:01
По словам Кариса, Европе следует вести переговоры с Кремлем
Делов-то: кто сунул пальцы в эстонскую розетку и в чем неправ президент?
  • 06.02.26, 16:11
Делов-то: кто сунул пальцы в эстонскую розетку и в чем неправ президент?
Премьер-министр Эстонии Кристен Михал и президент Алар Карис.
  • 05.02.26, 16:59
Михал раскритиковал предложения Кариса: это противоречит принципиальным ценностям Эстонии
Маарио Оргла – исполнительный директор Auto 100 Premium, официального дилера автомобилей Porsche, Lamborghini и Bentley в Эстонии.
  • KM
  • 28.01.26, 11:50
По какой цене сейчас можно приобрести этот дизельный Cayenne?

Самые читаемые

1
Новости
  • 04.02.26, 15:07
Преодолевший трудности эстонский производитель модульных домов строит жилье в Украине вместе с японцами
2
Новости
  • 05.02.26, 06:00
В Нарве и Кохтла-Ярве построят дома для людей с особыми психическими потребностями
3
Новости
  • 03.02.26, 17:30
Astlanda планирует построить в Ласнамяэ новый жилой квартал
4
Новости
  • 04.02.26, 11:46
Один из самых мощных в Европе: в Харьюмаа открыли аккумуляторный парк стоимостью 85 млн евро
5
Новости
  • 03.02.26, 19:23
Страховая компания требует от владельца сгоревшего центра по переработке мусора несколько миллионов
6
Новости
  • 04.02.26, 08:12
В деле о банкротстве ERIAL заявлены требования, более тысячи вкладчиков все еще не объявились
Срок вышел, но заявить требование еще можно

Последние новости

Новости
  • 06.02.26, 18:29
La Repubblica: диалог с Россией от имени ЕС могут поручить бывшему президенту Финляндии
Инвестор Тоомас
  • 06.02.26, 18:11
Падение сверхдорогой акции усиливает боязнь пузыря
Новости
  • 06.02.26, 17:46
Босс оборонной компании получил дивиденды на кругленькую сумму
Новости
  • 06.02.26, 17:20
Строительный концерн сокращает в Финляндии 100 сотрудников и берет курс на страны Балтии
Новости
  • 06.02.26, 17:20
Электронное письмо выявило системное нарушение. Канцлер права раскритиковала волость Виру-Нигула
Mнения
  • 06.02.26, 16:11
Делов-то: кто сунул пальцы в эстонскую розетку и в чем неправ президент?
Новости
  • 06.02.26, 15:56
Интернет-банк и мобильное приложение LHV работают с перебоями
Mнения
  • 06.02.26, 14:36
Мадис Мюллер: новая реальность внешней торговли заметно повлияет на будущее Европы

Сейчас в фокусе

Член правления Sunly Эркки Каллас признает, что победа в аукционе на платформе Timber вовсе не гарантирует победителю права на покупку, что, по его словам, ставит под сомнение легитимность всей аукционной среды.
Новости
  • 05.02.26, 08:34
Обратная сторона солнечного парка: выигравшая аукцион энергетическая компания осталась ни с чем
Вместо победителя аукциона продавец ищет нового инвестора
Руководитель Mainor Ülemiste Стен Пярнитс, глава Rail Baltic Estonia Анвар Салометс и председатель правления Таллиннского аэропорта Рийво Тувике представили свое видение города будущего.
Новости
  • 04.02.26, 18:46
Rail Baltic, аэропорт и Mainor объединяют силы: в Юлемисте запустят стройки на полмиллиарда евро
Акционер Merko Мадис Пайо перечислил ряд причин, которые, по его мнению, сигнализируют, что поводов для паники нет.
Биржа
  • 05.02.26, 14:31
Инвесторы – о падении акций Merko: поводов для панической распродажи нет
Крупный владелец получит 16 млн евро дивидендов
Первый дом Hoolekandeteenused открылся в Нарве в 2022 году.
Новости
  • 05.02.26, 06:00
В Нарве и Кохтла-Ярве построят дома для людей с особыми психическими потребностями
Юрий Петров не согласен с тем, что не смог представить свою позицию на судебном заседании и что решение было вынесено заочно.
Новости
  • 05.02.26, 19:23
Конфликт вокруг Kalevi Panorama: суд заочно обязал Юрия Петрова выплатить миллионы
И Дональд Трамп, и Си Цзиньпин рассматривают нынешнюю политику через призму позапрошлого века, считает Райво Варе.
Новости
  • 05.02.26, 14:42
Райво Варе: в мировой политике мы ментально вернулись в 19-й век
Astlanda планирует построить квартал с жилыми и коммерческими зданиями за домами на улице Раадику.
Новости
  • 04.02.26, 16:25
Строительство жилых домов на пустыре в Ласнамяэ обойдется Astlanda как минимум в 80 млн евро
Forus: сегодня устройства б/у ничем не хуже новых, но значительно выгодней для компании
  • KM
Sisuturundus
  • 02.02.26, 09:17
Forus: сегодня устройства б/у ничем не хуже новых, но значительно выгодней для компании

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2026