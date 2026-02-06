Назад 06.02.26, 18:29 La Repubblica: диалог с Россией от имени ЕС могут поручить бывшему президенту Финляндии Юывшего президента Финляндии Саули Ниинистё рассматривают в качестве возможного специального посланника ЕС по Украине и диалогу с Россией.

Встреча президента Эстонии Тоомаса Хендрика Ильвеса с финским коллегой Саули Ниинистё в 2016 году.

Foto: Soome presidendi kantselei

Как передает Yle со ссылкой на итальянскую газету La Repubblica, бывшего президента Финляндии Саули Ниинистё обсуждают как кандидата на пост специального представителя Европейского союза, который мог бы заниматься восстановлением отношений с Россией.

По информации издания, этот вопрос поднимался на переговорах в Париже с участием президента Франции Эммануэля Макрона, главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен и председателя Европейского совета Антониу Кошта.

La Repubblica также пишет, что среди возможных кандидатов на эту роль называются бывший канцлер Германии Ангела Меркель и экс-премьер Италии, бывший глава Европейского центрального банка Марио Драги.

Ранее Ниинистё в интервью Yle заявлял, что Европе следует вести прямой диалог с Россией, указывая на пример президента США Дональд Трамп.