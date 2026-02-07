Назад 07.02.26, 12:00 Bloomberg: санкции сорвали план «Лукойла» выйти на зерновой рынок Дубая Нефтегазовая компания «Лукойл» в 2025 году пыталась выйти на рынок торговли зерном в Дубае, однако проект не был реализован из-за санкционных ограничений США.

Foto: Maxim Shemetov

По данным агентства Bloomberg , план предполагал создание компании Teruva FZCO и набор летом 2025 года команды опытных зерновых трейдеров. Однако в октябре 2025 года США объявили о введении санкций против «Лукойла», что осложнило банковские расчеты и работу с контрагентами. В результате Teruva была ликвидирована к концу 2025 года, так и не начав торговлю.

Как отмечает Bloomberg, на фоне этих событий торговое подразделение «Лукойла» Litasco сократило численность персонала и свернуло ряд операций, в том числе на Ближнем Востоке.

Создание Teruva в Дубае, по информации агентства, курировал Чингиз Алиев. Руководителем торгового направления назначили Омара Дбаба; в октябре 2025 года он представлял Teruva на конференции по сырьевым товарам в Берлине. Согласно профилю Дбаба в LinkedIn, до перехода в «Лукойл» в июне 2025 года он работал старшим трейдером в Louis Dreyfus Co. в Женеве.

В декабре 2025 года Великобритания ввела санкции против Алиева, указав, что он занимал высокую должность в структурах Litasco Middle East DMCC и Litasco SA, которые Лондон отнес к компаниям стратегического значения для России.

Также, пишет Bloomberg, «Лукойл» нанял в Дубае Леандро Раседо в качестве старшего трейдера по сельхозпродукции. По данным его LinkedIn, ранее он работал в Al Ghurair Investment LLC, Hartree Partners LP и Bunge Global SA.

В компании «Лукойл» информацию агентства не прокомментировали.