Bloomberg: санкции сорвали план «Лукойла» выйти на зерновой рынок Дубая

Нефтегазовая компания «Лукойл» в 2025 году пыталась выйти на рынок торговли зерном в Дубае, однако проект не был реализован из-за санкционных ограничений США.
По данным агентства Bloomberg
, план предполагал создание компании Teruva FZCO и набор летом 2025 года команды опытных зерновых трейдеров. Однако в октябре 2025 года США объявили о введении санкций против «Лукойла», что осложнило банковские расчеты и работу с контрагентами. В результате Teruva была ликвидирована к концу 2025 года, так и не начав торговлю.
Как отмечает Bloomberg, на фоне этих событий торговое подразделение «Лукойла» Litasco сократило численность персонала и свернуло ряд операций, в том числе на Ближнем Востоке.
Создание Teruva в Дубае, по информации агентства, курировал Чингиз Алиев. Руководителем торгового направления назначили Омара Дбаба; в октябре 2025 года он представлял Teruva на конференции по сырьевым товарам в Берлине. Согласно профилю Дбаба в LinkedIn, до перехода в «Лукойл» в июне 2025 года он работал старшим трейдером в Louis Dreyfus Co. в Женеве.
Статья продолжается после рекламы
В декабре 2025 года Великобритания ввела санкции против Алиева, указав, что он занимал высокую должность в структурах Litasco Middle East DMCC и Litasco SA, которые Лондон отнес к компаниям стратегического значения для России.
Также, пишет Bloomberg, «Лукойл» нанял в Дубае Леандро Раседо в качестве старшего трейдера по сельхозпродукции. По данным его LinkedIn, ранее он работал в Al Ghurair Investment LLC, Hartree Partners LP и Bunge Global SA.
В компании «Лукойл» информацию агентства не прокомментировали.
«Лукойл» продает зарубежные активы фирме Carlyle
В январе 2026 года Deutsche Welle
написала,
что «Лукойл» заключил сделку по продаже своих иностранных активов американской инвестиционной компании Carlyle. В рамках финоперации должна быть продана компания LUKOIL International GmbH (100-процентная «дочка» ПАО «Лукойл»), владеющая зарубежными мощностями группы.
«Компания также продолжает переговоры с другими потенциальными покупателями», – добавили в концерне. Решение о продаже международных активов было принято после введения блокирующих санкций Великобритании и США в отношении «Лукойла» и его дочерних структур в октябре 2025 года из-за продолжающейся вооруженной агрессии России против Украины.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!