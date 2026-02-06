Назад 06.02.26, 18:11 Падение сверхдорогой акции усиливает боязнь пузыря С начала года наибольшие потери в моем портфеле понесла компания Palantir, акции которой стоят очень дорого.

Акции Palantir стоят очень дорого, но при этом показывают впечатляющие показатели продаж.

Foto: AFP/Scanpix

С начала года крупнейшим аутсайдером моего портфеля стала высоко оцененная Palantir. В четверг акция упала почти на 7%, а суммарное снижение с начала года достигло 24%. Существенно снизились и другие бумаги: Microsoft потерял около 18% с начала года, а датский фармацевтический гигант Novo Nordisk — 10% стоимости.