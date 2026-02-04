Назад 05.02.26, 06:00 В Нарве и Кохтла-Ярве построят дома для людей с особыми психическими потребностями Государственное АS Hoolekandeteenused, которое оказывает услуги социального ухода людям с особыми психическими потребностями, планирует за 3,2 млн евро построить два новых здания в Ида-Вирумаа. Их жители будут под присмотром специалистов, но не будут изолированы от общества и смогут свободно передвигаться по городу. Возможные претенденты на тендер пока не определились.

Первый дом Hoolekandeteenused открылся в Нарве в 2022 году.

Foto: Николай Андреев

Как рассказала ДВ региональный руководитель Hoolekandeteenused по Вирумаа Моника Феофанова, для домов уже выбраны участки и сделаны детальные планировки. В Нарве дом появится рядом с Александровской церковью, по адресу Мадизе, 20 (бывшая улица Графова). В Кохтла-Ярве дом построят в Ярвеской части города, на Вахтра, 18, рядом с бывшим зданием Центра творчества Вахтра.

Объявлен конкурс госпоставки, предложения на который принимаются до 6 февраля. В регистре госпоставок указано, что заказчику требуются функциональные, энергоэффективные, экономичные в эксплуатации и долговечные жилые здания, пригодные для оказания специализированных услуг по уходу.

Hoolekandeteenused ожидает, что победитель конкурса госпоставки спроектирует и построит здания вместе с соответствующей инфраструктурой и получит необходимые разрешения за 330 дней с момента подписания контракта.

Большая часть средств предоставляется Европейским региональным фондом, собственное финансирование Hoolekandeteenused – только 14%. В рамках того же проекта, по которому получают финансирование дома в Нарве и Кохтла-Ярве, этим летом откроется и новый дом Hoolekandeteenused в Таллинне. Строитель: такой дом очень похож на обычный квартирный Уже имеющееся в Нарве здание семейного типа для Hoolekandeteenused несколько лет назад строила компания из Тарту Jaagor Grupp. Ее руководитель Ингмар Кийдъярв сказал ДВ, что окончательное решение, участвовать ли в нынешнем конкурсе госпоставки, компания еще не приняла. По словам Кийдъярва, уже построенный в Нарве дом для людей с особыми психическим потребностями почти не отличается от обычного квартирного дома: «В принципе, разницы нет. Есть определенные требования, которые необходимо соблюдать. Но в целом, на 95% это как обычный дом». Новые здания, которые заказывает в Ида-Вирумаа Hoolekandeteenused, по словам Кийдъярва, незначительно отличаются от того, что его компания уже строила: «Новые дома немного отличаются по внешнему виду от здания в Нарве. Наше здание в Нарве – трехэтажное, а новые здания – двухэтажные с двускатными крышами, но содержание в основном одинаковое». Таллиннским подрядчиком Hoolekandeteenused выступала компания Savekate. Ее исполнительный руководитель Микк Мяндметс сказал ДВ, что об участии в конкурсе в Кохтла-Ярве и в Нарве его компания тоже думала, и возможно, подготовит свое предложение. Квартиры семейного типа В Ида-Вирумаа планируются двухэтажные здания с лифтами, в каждом будет по четыре квартиры, рассчитанных на «семью» из шести человек, то есть каждое здание рассчитано на 24 жителя. «В этих квартирных домах мы будем предоставлять круглосуточную услугу специального ухода, то есть круглосуточно на месте будут находиться работники дома», – рассказала Моника Феофанова. По ее словам, в таких домах работники помогают имеющим душевные проблемы жильцам справиться с повседневной жизнью, не выпадая из общества. «Это не закрытое учреждение, а дом, жители которого являются равноправными членами сообщества и хотят учиться, работать, заниматься хобби и вести обычную активную жизнь – например, посещать библиотеку, кино, выставки, концерты и так далее», – рассказала вируский руководитель Hoolekandeteenused.

Некоторые клиенты Hoolekandeteenused в Ида-Вирумаа живут в квартирах в обычных многоквартирных домах. Отдельные квартирные дома построены в Нарве, Ахтме и Силламяэ. Кроме того, в Синимяэ есть целая такая деревня с домами семейного типа.

В Нарве опасения не оправдались

Строительство первого отдельного дома для людей с психическими расстройствами в Нарве в 2022 году вызвало недовольство части жителей и политиков, которые опасались, что их постояльцы могут быть опасны для окружающих. Дом построили на улице Сепа, между Старым городом и частным сектором. Некоторые политики требовали построить здание в стороне от центра, где рядом нет жилых домов и общественных зданий, но это противоречило концепции, по которой люди с особыми потребностями должны быть максимально интегрированы в общество.

«Практика показывает, что страхи были преувеличены, – рассказала Моника Феофанова. – Инцидентов не было, зато жители дома на Сепа в Нарве вносят вклад в жизнь сообщества – например, участвуют в субботниках по благоустройству общего пространства. С сообществом установился хороший контакт: люди, в семьях которых есть люди с особыми потребностями, приходят к нам в гости и на дни открытых дверей».

Схема финансирования услуг Hoolekandeteenused отчасти напоминает схему домов престарелых. Людям с особыми психическими потребностями эту услугу назначает государственный Департамент социального страхования, который оплачивает стоимость специального ухода для каждого клиента. Собственный вклад самого человека и его родственников покрывает расходы на проживание и питание.